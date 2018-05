Jorge Sala Aguirre: "El deporte aúna los valores que desea cualquier empresa"

Es un acuerdo que valoramos muy positivamente porque significa que este año el equipo ha firmado una buena campaña, que nos da pie a continuar con la colaboración. Es un logro para todas las partes. Hoy en día a las empresas parece que les cuesta mucho sacar presupuesto para este tipo de proyectos, pero nosotros estamos encantados. Lo vivimos muy intensamente.

¿Siguen de cerca las evoluciones del equipo?

Por supuesto. Desde el punto de vista empresarial, nuestro cometido es cofinanciar al equipo. Pero desde el punto de vista personal, lo seguimos muy de cerca. Evidentemente no nos metemos en temas técnicos ni en los fichajes. Pero asistimos a casi todos los partidos, por no decir a todos. Siempre estamos dos o tres directivos en el palco y otros muchos trabajadores a los que les apasiona. El deporte en general y el baloncesto en particular están en el ADN de nuestra empresa.

¿Lo practican?

La compañía se instaló en Aragón en 1965 y desde prácticamente el principio se formó un equipo de baloncesto para la liga de empresas, que sigue vigente y en el que yo mismo he jugado. De hecho, hemos conquistado cinco títulos nacionales y dos europeos en la liga laboral.

El binomio deporte/empresa parece indestructible en su caso.

En esta empresa si no existiera ningún vínculo con el deporte, nos faltaría algo. Además del baloncesto, nos involucramos en otras muchas actividades. Tenemos un grupo de montañismo, formamos un equipo de fútbol, organizamos una liguilla de pádel... No paramos.

También dan nombre al Maratón de Zaragoza.

El atletismo es otro de nuestros deportes favoritos. Llevamos siete años seguidos patrocinando el Maratón de Zaragoza y otras muchas pruebas. En el pasado también contribuimos con la Carrera de la Mujer y seguimos animando a nuestras trabajadoras a que participen pagándoles los gastos de la inscripción a la prueba. El deporte suele ser sinónimo de trabajo en equipo, y ese es uno de los valores intrínsecos que buscamos y alentamos.

¿Qué inspira este apoyo tan decidido?

Creemos firmemente que las empresas, además de pagar sus correspondientes impuestos, tienen que devolver parte de lo que ganan a la sociedad. Es la denominada responsabilidad social corporativa.

Ponga un ejemplo.

Con el Mann Filter no solo patrocinamos a un equipo de la Primera División Femenina, sino que estamos ayudando a fomentar el baloncesto femenino en las categorías inferiores. Queremos que las niñas se involucren en actividades sanas. Tienen el espejo del equipo de élite para verse. Mimar la cantera es fundamental. Además, está demostrado que los patrocinios deportivos proyectan nuestra marca a nivel nacional y le dan notoriedad, relacionándola con esos valores tan positivos que desea cualquier empresa.

Hablando de cantera, usted es un ejemplo de que un ingeniero formado en la Universidad de Zaragoza puede llegar a un puesto de responsabilidad en una gran empresa establecida en su ciudad.

Me da mucha pena que Zaragoza sea tradicionalmente una cuna de cerebros y que muchos de ellos tengan que emigrar con ese talento a otras comunidades e incluso al extranjero. Tengo muchos compañeros de la Universidad que han hecho las maletas. Es un lujo que no nos deberíamos permitir. Yo me siento muy orgulloso de haber desarrollado toda mi carrera profesional de 21 años en mi tierra, en Zaragoza.