Philip Biwott y Alicia Pérez, los más rápidos en el XII Maratón de Zaragoza

Desde bastante minutos antes de la hora de salida, los estiramientos y los ejercicios de calentamiento se han sucedido en el paseo Echegaray y Caballero y los alrededores del punto de salida. No era para menos. Se ha vivido una mañana bastante desapacible que incitaba a calentar los músculos de cualquier manera. El mercurio se ha situado por debajo de los 10 grados durante buena parte de la prueba; siete marcaba el termómetro cuando se ha dado comienzo la carrera. Los animados gritos del speaker y el 'Entre dos tierras', de los Héroes del Silencio, han contribuido a amenizar la espera.

A las 8.30, y con los corredores algo encogidos por el frío y el cierzo que soplaba, se ha producido el pistoletazo de salida de la prueba. La marea 'runner' se ha desperezado entonces enfrente del ayuntamiento, decidida a acometer un reto mayúsculo; eso sí, siempre dentro de las posibilidades de cada uno.

Aclamado por el público que se ha congregado en la plaza del Pilar, el fondista keniano Philip Biwott ha sido el primero en cruzar la línea de meta. Lo ha hecho con una sonrisa en los labios, pero su rostro era el claro ejemplo del tremendo desgaste que acarrea el maratón, una carrera marcada por el sello de la épica. Dicen que los primeros 30 kilómetros se corren con las piernas, los siguientes 12.000 metros con la cabeza y que los últimos 195 metros sólo se pueden recorrer con el corazón... "La carrera ha ido bien, aunque ha sido dura porque soplaba mucho viento. A mitad de la prueba, estaba junto a Kola (2º clasificado a la postre), pero luego me ha logrado sacar medio minuto de ventaja, aproximadamente. Sin embargo, he podido remontar y lo he superado en el kilómetro 32. A partir de entonces, me he sentido bien. Estoy muy contento", ha expresado Biwott. El podio masculino lo ha cerrado Juan Carlos Herrero.

En categoría femenina, la fondista turolense Alicia Pérez ha prolongado su hegemonía en el Maratón de Zaragoza y ha encadenado su tercera victoria tras alzarse campeona en las ediciones de 2016 y 2017. "He disfrutado muchísimo, aunque ha sido duro. Venía con la idea de correr a cuatro minutos por kilómetro y lo he conseguido. Incluso he bajado algo la marca. Voy a seguir viniendo todos los años que pueda", ha asegurado. Respecto al cambio de fecha, la corredora de Albalate del Arzobispo ha expresado que influye "si has estado preparando específicamente el maratón, aunque la competición al aire libre es así". Además, ha detallado su próximo objetivo: "Estoy entrenando el Campeonato de España de 50 kilómetros en ruta de Santander (16 de junio). Y, los domingos, aprovecho para hacer maratones y coger el ritmo", comentaba. Tras ella, han cruzado la meta Estela San Pedro y Delia Ramos.

En la 10K, que ha partido a las 9.30 desde el mismo punto, la plaza del Pilar, Jesús Olmos (31:26) y Laura Clavería (38:35) han sido los más rápidos de los 1.700 'runners' que han participado. Como curiosidad, entre ellos se ha podido ver al humorista Raúl Gómez.

Este año, el circuito ha introducido pequeñas novedades en el recorrido. Los corredores han pasado por dentro del Pabellón Puente en el kilómetro 3 -en lugar de cruzar el Puente del Tercer Milenio-, han ido por Camino las Torres tras evitar la subida por María Moliner y tampoco han afrontado el giro de 180º que se realizaba hasta ahora en la avenida San José. El atletismo aragonés ha vuelto a vivir este domingo otra emocionante jornada.