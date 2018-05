Marlene Ottey: de cómo la diosa veloz burló al cierzo

Cuando uno piensa en las mejores velocistas de todos los tiempos en el atletismo, le vienen a la cabeza Fanny Blankers-Koen, Wilma Rudolf, Gail Devers, Evelyn Ashford, Allyson Felix, Shelly-Ann Fraser-Pryce y Florence Griffith-Joyner, pero también la jamaicana Merlene Ottey (1960), que corrió hasta los 52 años y 101 días y, con esa edad, llegó a pasar una eliminatoria en los Campeonatos de Europa de Helsinki de 2012 con Eslovenia. Pedro Pablo Fernández, uno de los grandes sabios del atletismo en Aragón y España, levantador de pesas y atleta de decatlón, la define como "la mejor velocista de todos los tiempos. Desde los inicios de la mujer en el atletismo, ninguna atleta a nivel mundial puede acercarse al historial de Merlene Ottey". De Moscú a Atenas

Las cifras no dejan lugar a dudas: tiene siete medallas en 100 y 200 en los Juegos Olímpicos, tres de plata y cuatro de bronce; compitió desde Moscú-1980 a Atenas-2004 y logró su último galardón en Sidney, con 40 años. Merlene posee, además, catorce medallas en los Campeonatos del Mundo al aire libre: tres de oro, cuatro de plata y siete de bronce. Sus números –algo inferiores a los de Allyson Felix, que logró seis medallas de oro, todas en pruebas de equipo salvo una individual en 200, y tres de plata– no dejan lugar a la duda.

Esta mujer que exhibió su correr fácil, su poderosa zancada y su elegancia por las pistas durante más de 34 años y en siete Olimpiadas visitó Zaragoza un 29 de mayo de 1986 para participar en un mitin internacional que organizaba la Federación Española de Atletismo y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo jefe de deportes era Pedro Pablo Fernández, y Unipublic. En aquella ocasión, con tres medallas olímpicas a su espalda, Merlene Ottey participó en una reunión excepcional en la que participaron, entre otros, primeras estrellas como Steve Ovett, el gran mediofondista inglés, campeón olímpico de 800 y rival enconado de Sebastián Coe, el polaco Maminski, subcampeón olímpico en 3.000 obstáculos, el velocista Robson da Silva y, entre los españoles, José Luis González y José Manuel Abascal (medalla de bronce en Los Ángeles-1984, tras Sebastian Coe y Steve Cram), que se había formado en las pistas zaragozanas. Entre las estrellas estaba "el gigante de color, de dos metros de altura, Nat Page", que era el marido de Merlene Ottey y que ganó su prueba de 400 metros vallas con 50.94, según informó en HERALDO el llorado Antonio Belío, una de los grandes enamorados de este deporte en Zaragoza.

La belleza, la clase y el sueño