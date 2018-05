Quejas por la cancelación de reservas de hotel para la final de la Champions en Kiev

- Conserven toda la documentación de la reserva y del anuncio de cancelación.

- Si la reserva se realizó a través de algún intermediario: página web (booking, Airbnb, trivago…) o de una agencia de viajes, realicen una queja o reclamación al intermediario.

- Si el pago se ha realizado, comprobar que les hayan reintegrado el importe abonado.

- Si el medio de pago era una tarjeta de crédito, comprobar si la tarjeta utilizada tiene seguro de viaje asociado por si hubiera alguna cobertura útil para esta situación. Si no hay devolución del pago realizado plantear una queja en la entidad emisora de la tarjeta.

- Si el medio de pago utilizado es Paypal, realizar una reclamación a través del sistema de disputas de Paypal.

- Si la reserva se realizó a través de Internet y la web del intermediario es europea, se puede plantear una queja a través de los organismos europeos.

- El organismo competente en materia de consumo en Ucrania es el State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection cuya web puede consultarse en inglés.