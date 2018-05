Paco Mancebo, "abuelo" del pelotón, no cree que repita lo que hizo en Aragón

Paco Mancebo (Inteja Dominican) lleva sobre sus espaldas el ser, a sus 42 años ya cumplidos, el "abuelo" del pelotón español y además en la Vuelta a Aragón 2018 es el único de los presentes en Teruel que la corrió antes de su parón en 2005 y con buenos resultados que no cree que pueda repetir. Este viernes ha echado a rodar desde Teruel la Vuelta a Aragón.

"Ya me gustaría repetir lo que hice en 2003 (9º) y en 2004 (5º), pero no creo que pueda volver a hacerlo", reconocía este jueves tras una sesión vespertina de entrenamiento por la zona de Mora de Rubielos.

Mancebo recuerda, tras confesar que ha estado consultando en internet cómo le había ido en Aragón en sus participaciones, que en 2003 la carrera que organizaba el Club Ciclista Iberia era "blandilla" con un final en Cerler pueblo, mientras que la siguiente fue "más dura, con un final en Valdelinares", lo que le sirvió para firmar su mejor registro en la carrera aragonesa.

Lo que tiene muy claro es que en 2005, en la Vuelta a España, se llegó hasta la cima del Ampriú y ganó Roberto Laiseka, en una edición en la que acabó cuarto en la clasificación general y ganó una etapa.

Sobre su estado de forma explica que le gustaría "llegar mejor pero tanto en la Vuelta a Castilla y León como la Vuelta a Madrid he tenido algunos problemas de los que espero haberme recuperado, pero no llego como me gustaría".

Tras haber acabado sexto en el Tour de Marruecos, el madrileño aunque abulense de adopción pensaba que le serviría "para las carreras de España" pero en la ronda castellana acumuló mucho cansancio, mientras que la cita madrileña la acabó con problemas en la garganta de los que todavía no se ha recuperado y ya se está "mosqueando".

Por todo ello es consciente de que en la Vuelta a Aragón le va a tocar "sufrir" tanto por el excelente nivel que ha visto entre los inscritos como por el presagio de lluvia y viento que anticipan las predicciones meteorológicas para la segunda etapa entre Huesca y Zaragoza.

"Hay muy buenos equipos a pesar de coincidir con el Giro, y además los continentales franceses que han venido traen gente muy buena", comenta sobre los participantes.

Otro aspecto que también destaca desde su veteranía es que la irrupción en el pelotón continental de Burgos BH y Euskadi Murias, que se han unido al habitual Caja Rural, ha hecho "subir mucho el nivel de los ciclistas españoles".

Ahora en el equipo dominicano, pero en temporadas anteriores en formaciones como el Dubai o el Heraclion griego, le ha tocado hacer muchos viajes para poder competir, aunque ahora con la recuperación con varias carreras españolas, como la Vuelta a Aragón, "hemos tenido la suerte de que cuenten con nosotros y nos toca viajar un poco menos".

Sobre la edad, reconoce que lo que más le cuesta es la recuperación tras los esfuerzos pero lo suple "con muchas ganas y también sufriendo mucho y en otras yendo un poco regular".

En el caso de sentirse mejor anticipa que la primera etapa por carreteras aragonesa se adapta bien a sus condiciones y le gustaría poder meterse en alguna escapada, "además tiene un final que se adapta muy bien a mi compañero Diego Milán".