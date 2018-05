Fernando Barceló: "Correr en Aragón es una motivación"

Es una noticia increíble. Correr en casa es un aliciente y una motivación. Será bonito pasar por pueblos y ciudades conocidos y donde conozco a gente.

¿Cuáles son sus objetivos en la carrera y las metas del equipo?

Quiero llegar a la meta sabiendo que he dado el máximo. El equipo buscará la primera victoria del año y dar una buena imagen.

¿Cómo valora el diseño global del recorrido y de las etapas?

La etapa Huesca-Zaragoza, si sopla el viento, puede abrir más diferencias que la última. Se puede liar más que en Cerler, porque Ampríu es bonito y duro, pero en la última parte, muy abierta, si entra aire, es complicado que los mejores abran huecos entre ellos.

¿Quiénes son los favoritos y qué le parece la participación?

Creo que es la carrera de más nivel de España quitando La Vuelta y las dos pruebas World Tour, Catalunya y País Vasco. En teoría, Marc Soler es el hombre a vencer en la general. Hivert, Barbero o mi compañero Aberasturi pueden ganar en las primeras etapas.

¿Cómo valora su temporada y en qué estado de forma llega?

Estoy muy contento. Gané la montaña en Haute Var, fui séptimo en Alentejo, me he metido en fugas y he corrido País Vasco y Trentino, el mejor calendario del equipo. Muy feliz. Ahora, noto ya el bajón. No llego muy bien. Intentaré suplantar la falta de fuerzas con ilusión. Pero me gustaría prepararla algún año como objetivo.

¿Qué futuro le intuye a la prueba tras regresar este año a la carretera?

Sería ideal su consolidación, además ahora que estamos cuatro profesionales aragoneses. Las cosas se están haciendo muy bien, con una participación potente, la retransmisión por Eurosport...

¿Qué etapa o final inédito le gustaría ver en las próximas ediciones?

Una final en la subida de Santa Eulalia de la Peña, en Nueno (Huesca).

¿Cómo observa el momento del ciclismo aragonés?

Estamos en un momento único, se están juntando buenos factores para hacerlo resurgir, como el regreso de la Vuelta o los profesionales. Hay que estar orgullosos.