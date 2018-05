La aragonesa Carmen Briceño vuele a ganar el Campeonato de España de Agility

Allí, de la mano de su mascota Malibú -un border collie de tres años- consiguió ganar el campeonato organizado por la Real Sociedad Canina de España, y la experiencia -asegura- no pudo ser más "satisfactoria" para esta joven amante de los animales que estudia, además, cuarto de Veterinaria.

"A la hora de competir -explica- no es lo mismo llevar un perro pequeño que uno grande. Requiere diferentes exigencias y gana el perro más rápido con menor numero de penalizaciones. En mi caso estoy muy contenta porque además de ser la primera mujer española en ganar en esta categoría, es la primera competición a la que llevo a este perro que, siendo tan joven, tiene bastante mérito", dice alabando a su fiel compañero de equipo.

Ella, sin embargo, no es la primera vez que da la sorpresa en un campeonato. Subcampeona del mundo en 2014, se ha clasificado ya para cinco mundiales y dos europeos de 'agility'. En Luxemburgo, con apenas 19 años, se subió al podio de la mano de su mascota Magia, una 'shetland' de siete años que entrena en la actualidad junto a Narnia, de cuatro, y el pequeño Malibú, de tres. "Con Magia gané el campeonato de España en 2015; y con Narnia, el año pasado, en la categoría de perros pequeños", cuenta orgullosa.

Su pasión por esta modalidad deportiva le viene casi de cuna. Empezó a entrenar con 10 o 12 años, cuando su padre -que por entonces competía- le inculcó la pasión por este deporte que, a su juicio, ha ido ganando adeptos desde que en 2016 se celebrara en Zaragoza el mundial de esta disciplina.

"Ahora la gente ya sabe de lo que hablas cuando mencionas este deporte. A raíz del campeonato celebrado en Zaragoza se ha informado mucho y en cierto modo eso ha ayudado a que se fomentara este deporte", añade Briceño, quien anima a todo aquel que tenga una mascota a practicarlo porque tiene "beneficios en muchos ámbitos".

Para esta joven estudiante de Veterinaria, lo principal es el "vínculo" que se crea con el animal a través de los entrenamientos semanales que en su caso realiza en Garrapinillos, de la mano de la asociación deportiva Zarajump, fundada por su padre. "Al pasar tantas horas entrenando y haciendo ejercicios, el vínculo que se crea con el perro es muy fuerte, ya no solo compitiendo sino en el día a día. Mi madre me dice que cuando salgo de casa los perros siempre se quedan tumbados en la puerta esperando a que yo llegue, y eso es algo que siempre me saca una sonrisa", concluye entusiasmada.