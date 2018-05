Las hermanas Sánchez Alayeto, finalistas tras un sufrido partido

El encuentro pasó por diversas fases, desde un inicio en el que las mañas, pese a jugar en casa, salieron más agazapadas, algo que aprovecharon con maestría sus rivales, a los dos siguientes sets en los que fueron claras dominadoras pero se les resistía el momento de finiquitar la eliminatoria.

Empezó el dúo formado por la riojana y la murciana, cuartas en la clasificación, sin miedo, pero la reacción de las gemelas las llegó a colocar 3-1 en su contra.

No obstante, con alguna polémica arbitral y después de puntos casi interminables, Amatriaín y Llaguno lograron hacerse con el primer set por 7-5.

Pero la pareja zaragozana jugaba en casa y no había dicho la última palabra y, pese a los errores no forzados de Mapi, no tuvieron demasiados problemas para anotarse el segundo set por 6-2.

La remontada se prolongó durante el tercero, en el que las número uno pasaron como un auténtico rodillo sobre sus rivales, que tampoco se libraron de los errores no forzados, pero llegó la reacción y del 5-2 para las gemelas se pasó en poco tiempo al 5-4.

Se les resistía el punto ganador a las Sánchez Alayeto y a punto estuvieron Amatriaín y Llaguno de forzar la muerte súbita, pero una reacción final hizo cambiar el escenario de un empate que se olía a un 6-4 que dio por concluida esta primera semifinal.

Las gemelas esperan ahora su rival para la gran final, que se decidirá en la segunda semifinal que medirá a Gemma Triay y Lucía Sáinz con Marta Marrero y Catalina Tenorio.