La solución 'de alturas' de un hincha turco para ver a su equipo

Este aficionado, conocido como Yamuk Ali, alquiló una grúa con la que pudo elevarse por encima de las gradas y ver el último partido de los suyos contra el Gaziantepspor. Sin embargo, no solo se subió casi a los cielos para verlo, sino también dirigió los cánticos de otros aficionados y ondeó una bandera con los colores del club.

Only in Turkey – Read more on the Football fan who hired out crane to watch Denizlispor and beat a stadium ban! https://t.co/SwZF5za42N pic.twitter.com/jVB5LEIQOy