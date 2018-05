Iván Bernad: "Zeravica me quiso fichar para el CAI Zaragoza"

Lo primero es lo primero: ¡felicidades!

Ha sido complicado. Hay un nivel alto en la Primera División. No es sencillo acabar la liga regular en la séptima posición. Ahora nos cruzaremos en la eliminatoria del ‘play off’ con el Barça.

Poco que temer: ya le ganaron al Barça en la Copa de España...

Bueno, bueno... (sonríe). En la Copa fue a un partido y nos salieron muy bien las cosas.

Y pudo ser mejor todavía. Se rozó la final. Ese tiempo muerto solicitado cuando el Jaén estaba con el gotero...

Nunca se sabe. Desde luego, estuvimos muy cerca de la final. Ahora, la eliminatoria de ‘play off’ será al mejor de tres partidos. En cualquier caso, lo hemos hecho bien este año ante los grandes. Le ganamos al Inter Movistar y al Barça, y le empatamos a El Pozo.

¿Cómo se ve cuando Josep Pedrerol y Alfredo Duro hablan de usted en la tele en el espacio de fútbol sala de ‘El Chiringuito?

Es positivo que se difunda el fútbol sala. Y más en un programa nacional de tanta audiencia.

Sin ninguna duda, estamos ante un portero de fútbol sala diferente, el guardameta que tapa toda la portería.

Son las cosas de medir casi dos metros... (sonríe). Me han pasado cosas muy curiosas en el deporte a causa de mi altura.

¿Por ejemplo?

Zeravica me quiso fichar para el CAI Zaragoza.

¿Que el portero del Ríos Renovables pudo jugar en el CAI?

El caso es que un día vino Zeravica a mi colegio, Tiempos Modernos, cuando yo tenía 14 años. A esa edad ya medía 195 centímetros de altura. A baloncesto jugaba en el recreo. Me dijo de ir al CAI a entrenar.

¿Y por qué no fue?

Porque me gusta más el fútbol sala. También me quisieron fichar equipos de fútbol, pero a mí lo que me gusta es el fútbol sala. Me gusta tanto que en una misma temporada he llegado a jugar a la vez de portero y de jugador en dos equipos diferentes.

No se puede jugar en dos equipos a la vez: es alineación indebida.

Sí podía porque era en federaciones diferentes. Cuando empecé a jugar, en edad benjamín, jugaba de cierre en el colegio Josefa Amar y Borbón, que era mi colegio entonces, y de portero en el colegio Hijas de San José.

Acabó en la portería, y no de conserje precisamente...

Ese mismo año ya fui a la selección aragonesa como portero. Después, evolucioné mucho en el equipo de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes. Siempre iba a la selección y ganamos la Copa de Aragón. Ya en edad cadete fiché por el Colo Colo, donde estuve cuatro años, hasta llegar al Sala 10 con 18 años.

Antes de llegar a la élite, su nombre ya sonaba con mucha fuerza desde que alcanzó la internacionalidad.

Con 17 años ya fui con el equipo nacional sub 18, con 18 iba con la sub 21. Guardo muy buen recuerdo de la selección española universitaria, donde coincidí con Bebe (Inter Movistar), Pazos (Palma), Hamza (Aspil), Fernan (El Pozo) y Barrón (Palma).

¡Vaya ramillete de peloteros!

Todos estamos jugando en Primera División. Llevo cuatro años en el Ríos Renovables.

¿Aguantará muchos años en Zaragoza? Usted es carne de Inter o de Barça...

Ahora mismo estoy centrado en hacer el mejor ‘play off’ posible, en tratar de aportar lo mejor de mí mismo al equipo. En cuanto a mi futuro, está en manos de mi agente, que es Juanjo Silva.

Juanjo Silva, exguardameta de categoría. Y gran conocedor del fútbol sala.

Es el único representante que he tenido. Estoy muy contento con él. Todavía me queda un año más de contrato en el Ríos Renovables. Estoy a gusto. Ahora solo nos resta hacerlo bien en la eliminatoria con el Barça.