El trofeo más deseado de Mapi y Majo Sánchez Alayeto

Las zaragozanas han ejercido este martes de anfitrionas de la puesta de largo del evento, que en la soleada y ventosa mañana se ha celebrado en uno de los espacios emblemáticos que vieron la luz hace una década. El recinto Expo con su imponente figura, El Alma del Ebro, donde las hermanas han protagonizado un peloteo junto con la pareja argentina formada por Federico Quiles y Adrián Allemandi.

Las número uno aspiran a sacarse la espina de pretéritas actuaciones. "Ojalá que podamos hacer nuestro juego, que salgan las cosas bien y que el público pueda disfrutar con nosotras", ha destacado Mapi Sánchez Alayeto, quien ha reconocido que, cuando llega Zaragoza, crece la presión. "Sí que hay un poco porque siempre quieres hacerlo bien ante tu gente. Hay responsabilidad, pero tratamos de que se vuelva beneficiosa y sea más motivación que presión", ha añadido.

A su lado, Majo, que cree que se han aprendido de los errores de pasadas ediciones: "El circuito femenino está muy igualado. Nosotras luchamos por el título y, al final, llegará. No sentimos más ansiedad porque sea en Zaragoza, pero sí que nos gustaría ganar, y más porque es en casa. Esperemos tener buenas sensaciones toda la semana".

Las zaragozanas lograron el año pasado un curso casi perfecto: 9 de 11 títulos posibles. Sin embargo, recuperar el número uno y levantar nueve copas, no parece saciar a las palas de StarVie, que llevan persiguiendo una victoria ante su público desde que el WPT recaló en la capital en 2016. Con ese reto pendiente, y con la motivación de estrenar su casillero de trofeos esta temporada, las gemelas vuelven a casa más ‘atómicas’ que nunca.

"El arranque de la temporada no ha sido como el que nos gustaría. En Badalona no estuvimos cómodas durante todo el todo el torneo, no conseguimos hacer nuestro juego agresivo, un poco defensivas, y tuvimos demasiados fallos que nos dejaron en semifinales. Y en Alicante, hicimos muy buenos partidos y empezamos a encontrar nuestra línea de trabajo, pero en la final tuvimos demasiados errores no forzados y caímos. Así que ya toca", ha analizado Majo.

Las internacionales han reclamado la presencia de sus fans en las gradas. "Animamos a todo el mundo a que nos venga a ver al pabellón Príncipe Felipe a animarnos, que nosotras intentaremos dejarnos la piel en la pista". Y si el domingo, por fin pueden gritar "somos campeonas", prometen sorpresas: "Todo el mundo nos dice que bailemos una jota, pero tenemos que reconocer que no tenemos ni idea. Pero lo intentaremos", se han despedido entre risas.