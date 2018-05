De Esplús a la élite del autocross

"Es maravilloso que este fin de semana nos visiten unas 3.000 personas a un municipio de 600 habitantes con las carreras como hilo conductor. Me siento muy orgulloso de este pequeño gran milagro", relata tras agradecer el apoyo recibido por la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de Esplús y "empresas y amigos".

Y es que por segundo año consecutivo desembarcará la comitiva que rodea a esta competición, con unos 100 automóviles y unos 130 individuos en labores organizativas, cifras que ayudan a calibrar la magnitud del evento.

Ser profeta en su tierra es lo que ha conseguido Fontán, un enamorado desde niño de la gasolina y los coches. "Esta afición me la transmitió mi padre. En casa veíamos Fórmula 1, rallys, trial, motociclismo... Jamás olvidaré cuando me compraron mi primera moto:una Beta Trueba", rememora.

Pero lo que no pasaba de un entretenimiento infantil dio un trascendental salto, casi una epifanía, con un hecho que todavía repiquetea en su disco duro vital. "Cuando tenía nueve años, hicieron en Esplús una exhibición de Car Cross. Aquello me llamó la atención y me impactó enormemente porque los pilotos volaban. Vino Delfín Lahoz, un prestigioso fabricante de este tipo de vehículos. Le dije a mi madre que algún día quería conducir una de esas máquinas tan maravillosas y ella se reía con lo que decía. No le faltaba razón porque los precios eran para asustarse", prosigue.

Fontán, carpintero de profesión en la empresa familiar de muebles que lleva su apellido, tardó casi tres lustros en cumplir aquel antiguo deseo. "A los 22 años, tras mucho esfuerzo y la ayuda de mis padres, adquirí mi primer Speed Car de segunda mano y participé en el Campeonato de Aragón y en el Campeonato de Cataluña, llegando a ser subcampeón de Aragón. Pero en 2007 tuve que venderlo por motivos laborales", revela.

Pero ese fuego interior que acompaña a los amantes del motor no se apagó y en 2010 se hizo con un Citroën Saxo con el que proclamó campeón de la Comunidad en la clase 1. Le seguiría en 2013 un Demon Car y posteriormente varios Xtrem. Transacciones de compra y venta para mantenerse en un deporte con tantas y tan variadas exigencias.

Incluso disfruta de ‘lujos’, como su reciente participación en el Mundial de Rally Cross que recientemente se ha celebrado en el circuito de Montmeló. En concreto, fue tercero en el Open Car Cross. Una experiencia que trascendió al éxito deportivo. "Fue muy bonito. Vas humildemente por el paddock y te encuentras con Sebastian Loeb o con Petter Solberg. Y la gente te anima. Fue una pasada", celebra.

En esta endemoniada carrera de anhelos por cumplir está marcado en rojo la prueba de este fin de semana. En casa, en la tierra donde brotó una bendita locura.