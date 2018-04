Bellas: "Zaragoza siempre debe tener baloncesto en la Liga ACB"

Está claro que nos hallamos en una posición muy complicada, pero la afrontamos con todo el positivismo del mundo. Estamos seguros de que vamos a alcanzar nuestro objetivo.

Pero la tendencia es negativa: un solo triunfo en los últimos nueve compromisos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Se han dado diferentes circunstancias que nos han dificultado mucho la temporada. Entre otras cosas, hubo lesiones de hombres importantes, y además se produjo la marcha de jugadores que nos daban consistencia y aplomo.

Sergi, McCalebb, Varnado...

Son situaciones que no podemos controlar. Primero, con la temporada ya iniciada, vino un equipo y se llevó a un jugador muy importante para nosotros (Sergi); después, a su sustituto (McCalebb) le sobrevino un problema personal muy complicado, lo que precipitó su marcha cuando ya se había acoplado al grupo; y posteriormente, al margen de tener que fichar a un nuevo base, se nos lesionó una pieza vital en el juego interior (Varnado).

Es una temporada plagada de infortunios.

Además, más allá de las lesiones y de los cambios en la plantilla, en la pista tampoco hemos tenido suerte en determinados momentos. Estuvimos muy cerca de ganar algunos partidos que, sin embargo, al final se nos escaparon de manera sorprendente. De haber contado con un poco de fortuna, la situación sería muy distinta en la actualidad; pero esa suerte nos ha sido adversa en muchos encuentros, posiblemente porque no la hayamos sabido buscar.

Y ahora aguarda el Real Betis, el último clasificado...

Es un choque muy importante que tiene, además, una doble trascendencia: en caso de lograr la victoria, también impides ganar a un rival directo en la lucha por la salvación. Estamos muy mentalizados. De hecho, venimos completando una gran semana de trabajo, muy intensa, al mismo tiempo que tratamos de involucrar cada vez más a Ennis y Bjelica, quienes acaban de incorporarse al grupo. Veo al equipo muy centrado en todos los sentidos.

Al menos, el partido se jugará en el pabellón Príncipe Felipe.

Una de las cosas que tiene Zaragoza es su grandiosa afición. La marea roja siempre empuja. Lo viene haciendo desde el primer minuto del primer encuentro. Los seguidores nos dan ese extra cuando las cosas no salen bien.

¿Qué pueden aportar Ennis y Bjelica, las dos últimas contrataciones del club?

Son grandísimos refuerzos. Bjelica nos da muchísimo en la pintura, por la polivalencia que tiene al ‘4’ y al ‘5’. Lee perfectamente el baloncesto y nos entendemos desde el primer momento. Prácticamente no hay que decirle nada, porque interpreta muy bien el juego. Se nota que ha estado jugando a un nivel muy alto en la Euroliga. Y lo mismo sucede con Ennis, aunque tenga menos experiencia.

En su estreno, Ennis exhibió un desatino sorprendente en sus acciones de ataque.

Su talento es incuestionable. Nos va a ayudar muchísimo por sus condiciones físicas y su capacidad anotación. El otro día no estuvo acertado y, lógicamente, todos nosotros esperamos mucho más de él; pero nos lo va a dar seguro. Y aunque en Murcia no ofreció su mejor versión, hay que poner en valor que nunca se escondió y que fue, junto a Gary Neal, quien se echó el equipo a la espalda.

Ejecutó 15 lanzamientos.

Solo dos menos que Gary Neal. Es uno de los aspectos que debemos integrar: que jueguen los dos, que los tiros no sean tan precipitados, que movamos el balón, que trabajemos más el ataque… y es una de las cosas en las que estamos haciendo más hincapié en los últimos entrenamientos.

Neal sí que resulta devastador.

Eso está claro. Sin embargo, no debemos pecar de darle a él absolutamente todos los balones en todos los ataques. Necesitamos involucrar a más gente, porque así tendremos a Gary más fresco en los momentos finales.

En este sentido, Xavi Rey sí que está totalmente involucrado.

Lo extraño es que, en su caso, no estuviera en cualquier equipo de la ACB desde el principio de la temporada. Nos da una presencia física que no teníamos, y aporta intangibles que, aunque no salen en las estadísticas, son fundamentales para el equipo.

Y usted tampoco se esconde nunca, al margen de que esté más o menos acertado.

No soy un jugador de anotar todos los días 20 o 15 puntos. Intento hacer lo que creo que el equipo necesita. Ahora, con las nuevas incorporaciones, creo que debo centrarme más en las labores defensivas y en dirigir y organizar al grupo. Estoy muy involucrado, muy comprometido y muy identificado con este proyecto, con este club, con esta ciudad. Zaragoza siempre debe tener baloncesto en la Liga ACB, y daré el máximo para salvar esta situación. Lo haré con mayor o menor acierto, pero siempre con esa rasmia que caracteriza los aragoneses.

Viene jugando más de media hora en los últimos encuentros. ¿No supone un desgaste excesivo?

Es algo que he tratado con el entrenador. Me gustaría jugar menos, y no por una cuestión física. Aunque suene contradictorio, considero que podría aportar mucho más al equipo si administrase mi tiempo en la pista. Sin embargo, hay veces en las que no puedes elegir. Y si me toca jugar más de 30 minutos en los próximos partidos, lo haré encantado. Lo importante es el colectivo.

Aunque sea el colista, no se esperan muchas facilidades del Real Betis.

Ni mucho menos. Es un equipo con necesidad de ganar, lo que le hace aún más peligroso, y que cuenta con jugadores de talento, capacitados para anotar muchos puntos. Booker, Schilb, Anosike, Kelly…. Pero si estamos sólidos en defensa, si controlamos su capacidad ofensiva, tendremos muchas opciones de ganar.

Usted se medirá con Booker, la principal amenaza de los andaluces.

Es un jugador muy completo, con muchísimo talento ofensivo. Creo que vengo realizando un gran trabajo con los anotadores del equipo rival, una labor en la que me siento cómodo, e intentaré dar de nuevo el máximo para ayudar al Tecnyconta a conseguir la victoria. Además, con la gente apoyando en la grada, siempre sacas fuerzas de flaqueza y te sientes menos cansado. Pese a todo, anular a un jugador así no depende únicamente de su defensor; se trata de una labor de equipo.

En Murcia ya se observó una importante mejoría en las labores de contención.

Dimos un paso adelante en defensa, y tuvimos consistencia durante muchos minutos. También es cierto que ante estos equipos, que tienen tanto talento ofensivo, te despistas atrás un par de minutos y enseguida te endosan parciales de 8 o 10 tantos. En Murcia, algunos despistes en determinados momentos fue lo que nos costó el partido.

¿Por qué encaja tantos puntos el Tecnyconta?

No sabría decirlo. Es cierto que, en ocasiones, nuestra puesta en escena no ha sido la más adecuada, lo que ha condicionado el resto del partido. Además, el propio equipo no es un bloque construido especialmente para defender. Jugador por jugador, no disponemos de un especialista específico en las tareas defensivas. En cambio, en otros conjuntos sí se distingue perfectamente a dos o tres jugadores de ese perfil. Todas las plantillas tienen sus virtudes y sus carencias, y a nosotros nos toca luchar con nuestras armas.

El calendario parece especialmente exigente: Betis, Burgos, Unicaja, Fuenlabrada y Barcelona.

Cinco partidos que son cinco finales. Todos son igual de importantes. Obviamente, tenemos más posibilidades en los de casa (Betis y Fuenlabrada), al competir delante de nuestros aficionados; pero iremos a por el triunfo en todos los encuentros, que es nuestra obligación. En cualquier caso, ahora estamos centrados única y exclusivamente en el duelo del domingo.