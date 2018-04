A un paso de la gloria

El que ahora está en liza no es un título más. El CV Teruel, con una temporada magnífica en la que solo ha perdido un partido y ha acabado como líder indiscutible de la tabla clasificatoria, quiere lograr, por primera vez en su historia, el triplete. Tras tener ya en sus vitrinas los trofeos de la Supercopa y la Copa del Rey de este curso, ansía hacerse también ahora con la victoria en la Superliga.

El Club Voleibol Teruel espera que las gradas de Los Planos sean esta tarde una auténtica marea naranja que lleve en volandas a sus héroes del voleibol hasta la conquista del triunfo, permitiendo que la ciudad mudéjar acaricie por fin el adorado triplete y pueda celebrar por todo lo alto la proeza.

En una final al mejor de cinco partidos, el CV Teruel y el Unicaja Almería volverán a verse las caras este domingo, también en terreno turolense y a la misma hora, las 19.00. La competición se desplazará después a Almería, donde el próximo fin de semana tendrá lugar el tercero –y puede que último partido–, y, si es necesario, un cuarto encuentro. En caso de empate, aún quedaría un quinto choque para decidir quién es el ganador.

"Estamos viviendo el momento más bonito de la temporada, que es pelear por un título tras haber conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado", afirmó este viernes el central Pablo Bugallo, invitado por el entrenador turolense, Miguel Rivera, a participar en la rueda de prensa sobre el inicio de la final de la Superliga.

Para Bugallo, a partir de esta tarde, no habrá conjuros ni fórmulas mágicas que sirvan para vencer al adversario, tan solo el resultado "de los duros entrenamientos durante el curso y del esfuerzo que hemos realizado toda la temporada y que nos llevó a ganar la Supercopa y la Copa del Rey por tres a cero". "Todo es fruto de mucho sudor", subrayó.

Según Rivera, la plantilla al completo está lista para enfrentarse a los almerienses, con todos sus jugadores –un total de 14– en plena forma física y con una motivación "máxima", en gran parte, por jugar en casa y ante su afición los dos primeros partidos. El entrenador turolense no teme a los andaluces, a los que ha vencido en la liga y en la Copa del Rey, pero advierte de que el Unicaja cuenta con un amplio cuadro de jugadores que su técnico, Piero Molducci, combina de múltiples formas haciendo que el choque con ellos sea "siempre" complicado.

De hecho, el preparador naranja afirmó que, a partir de esta tarde, esperará "lo más difícil del otro lado". El camino para ganar será, en su opinión, "ser mejores que el rival sacando, machacando y bloqueando". Dicho esto, vaticinó que ninguno de los dos equipos en lucha ganará tres a cero, dada la igualdad y el mutuo conocimiento de técnicas que reina entre ambos. Quizá la clave se encuentre en que una de las dos escuadras "logre aprovechar el momento débil del otro".

"Aquí no hay favoritos"

Rivera no quiere dejarse engatusar por las palabras de Molducci, quien se quita la presión en su doble visita este fin de semana a Los Planos y endosa al entrenador naranja el papel de favorito y, por tanto, la responsabilidad de no defraudar al público. "Aquí no hay favoritos, ni tan siquiera vale haber acabado primeros en la liga. Son tres partidos los que hay que ganar y en el momento en que empiece a volar la pelota este sábado, comenzará todo y nos dejaremos el alma para vencer", dijo el técnico naranja.

El entrenador almeriense destacaba en declaraciones a medios de comunicación que el CV Teruel "tenía ya un equipo fuerte y ha fichado a Villena, que es el mejor opuesto de la liga, y tiene un colocador mexicano muy bueno, Pedro Rangel".

Los Planos es este fin de semana escenario de una final ya conocida, pues en la última década se ha repetido en 8 ocasiones el enfrentamiento entre CV Teruel y Unicaja Almería, consiguiendo los turolenses 5 triunfos.