Nadal, a semifinales en Montecarlo: "Ha sido un partido casi perfecto"

El español Rafa Nadal, número uno del mundo, arrolló al austríaco Dominic Thiem por 6-0 y 6-2 en cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo en lo que fue "un partido casi perfecto".

"Ha sido un partido casi perfecto para mí, con una velocidad de bola que me venía bien. Me he sentido muy cómodo en la pista. Dominic es uno de los mejores jugadores del mundo sobre tierra batida. Estoy muy satisfecho de mi partido", aseguró, en declaraciones en la web del torneo.

En semifinales se medirá al búlgaro Grigor Dimitrov: "Grigor es un muy buen jugador. No será fácil, pero si yo demuestro el mismo nivel de juego que hoy, debería tener posibilidades de llegar a la final", declaró.