La Vuelta Aragón confirma sus equipos

A falta de menos de un mes para su regreso, la Vuelta Aragón va definiéndose, ultimando detalles y confirmando participantes. La carrera, de tres etapas, entre el 11 y el 13 de mayo, con finales en Caspe (Alto del Castillo), Zaragoza y Cerler (Ampriú) tendrá 20 equipos, con Movistar como punta de lanza de un pelotón de 140 ciclistas. El único equipo español de la máxima categoría, World Tour, no faltará a la cita y lidera así la lista de escuadras. Como es natural, la Vuelta Aragón, en el año de su regreso después de 13 años olvidada, no podía aspirar aún a congregar a los mejores equipos del mundo, pero aún así ha cerrado una participación con amplia presencia internacional y con equipos notables de la categoría Pro Continental, como los franceses del Vital Concept o Direct Energie, además de los italianos del Androni-Giocattoli. No faltarán, tal y como es deseo de la organización, los ciclistas aragoneses profesionales. En Movistar, Jaime Castrillo y Jorge Arcas, pendiente de la recuperación de una lesión de muñeca, así como Sergio Samitier y Fernando Barceló, del Euskadi-Murías. Además, estarán también en la cita aragonesa los otros cuatro equipos españoles: Burgos, Caja Rural y las escuadras formativas del Polartec -apadrinado por Alberto Contador- y la Fundación Euskadi -apadrinado por Mikel Landa-.