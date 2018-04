Manolo González: "El Real Zaragoza ascenderá y volverá a jugar en Europa"

Suelo quedar con Luis Costa, Manolo Nieves, Rafa Teresa y Angelín. Ya solo estamos para andar... Tenemos dos rutas: una hacia el río y otra hacia el parque. Nos pegamos hora y media andando. Por cierto, ¿en serio jugué 313 partidos?

Los que ha oído: 313.

Sabía que era el tercer jugador que más partidos había jugado, después de Aguado y Violeta; pero desconocía la cantidad exacta.

Aguado, Violeta y Manolo González, ¡tres centrales de bandera!

Aguado y Violeta, muy buenos. Yo, el peor de los tres (sonríe).

Hace unas semanas, cuando murió Carriega, me puse a ver vídeos de los Zaraguayos. Dios mío, qué peloteros... El 6-1 al Real Madrid, qué tiempos...

Y el Real Madrid, con Pirri, Camacho, Del Bosque, Amancio, Netzer y Breitner en el campo...

Y el Zaragoza, con futbolistas de locura: Planas, Diarte, usted haciendo raya atrás...

Recuerdo que fue el Primero de Mayo del 75.

No, el día de antes, el 30 de abril.

Pues el día de antes. Franco quería que la gente se quedara en casa ese día y por televisión siempre daban el mejor cartel de toros y el mejor partido de fútbol.

El Cordobés toreaba a las cinco, y después el Real Madrid jugando en el campo del Zaragoza. ¡Olé!

Correcto, el campeón jugando en el campo del subcampeón.

Y el subcampeón le metió media docena al campeón.

Primero les hicimos pasillo y luego les dimos un repaso. Antes ha citado a Javier Planas y Lobo Diarte. Ese día se salió García Castany, que metió tres goles. Violeta era un portento, Nino Arrúa era buenísimo, un auténtico equipazo. A los Zaraguayos solo nos faltó un título como culminación de esa gran generación: fuimos subcampeones de Liga y de Copa.

Usted también jugó con los Magníficos.

Aún no sé cómo vine a Zaragoza. Mi carrera como jugador fue un tanto extraña.

¿Por qué?

Porque mi padre quería que estudiara. Incluso tuve que dejar el Real Madrid por los estudios.

¿Dejo el Real Madrid...?

Sí. Mi padre, que se llamaba y apellidaba igual que yo, también fue futbolista. Jugó en el Granada y en el Madrid. El Madrid se interesó por mí y me fichó para su filial. Ganamos todos los partidos ese año, pero mi padre hizo que regresara a casa, a Granada, para acabar la carrera de Geología.

Y después de decir que no al Madrid, le dijo que sí al Zaragoza.

Vine en el 66. Me fichó Avelino Chaves. El Zaragoza le acababa de ganar la Copa al Athletic de Bilbao por 2-0. Si no es por Iríbar, les metemos una docena... Ese año ascendí con el Granada, pero jugar con los Magníficos era una gozada. La sincronización de los delanteros... Y también de los que no eran delanteros. Por ejemplo, Reija jugaba como Roberto Carlos 30 años antes que Roberto Carlos.

¿Quiénes eran mejores, los Magníficos o los Zaraguayos?

No son comparables. Los Magníficos jugaban con los ojos cerrados. Llegué de chaval a un equipo hecho. Participé en la construcción de los Zaraguayos. Vine para tres años, pero acabé jugando once en el Zaragoza. Después, me quedé a vivir aquí.

Además de una roca en defensa, es catedrático emérito de Cristalografía y Mineralogía. En cierto modo, rompe con el estereotipo del futbolista de élite alejado de la cultura.

Comencé a dar clase en la universidad en 1967, al poco de llegar a Zaragoza. Mi mujer, Constanza, también era profesora de Geología. La educación, el estudio es algo que he intentado transmitir a mis seis hijos y 14 nietos.

Además de hijos y nietos, también tiene un sobrino muy especial: Lucas Alcaraz, entrenador del Almería, próximo rival del Zaragoza.

Es buen chico, serio. Y ve bien el fútbol. Es el hijo de mi hermana María Pilar. Estoy convencido de que salvará al Almería. Igual que estoy convencido de que el Real Zaragoza ascenderá y volverá a jugar en Europa.