En este sentido, el Tecnyconta ha vuelto a realizar un importante esfuerzo económico para intentar salvar la categoría, después de una temporada plagada de contratiempos e infortunios que han lastrado drásticamente el rendimiento de la plantilla. "Hay que darle las gracias al presidente, Reynaldo Benito, por la inyección económica que ha proporcionado para reforzar la plantilla. Sin él, estos dos jugadores no estarían aquí", confesó el director técnico de la entidad, Salva Guardia, quien también quiso "dar las gracias" a Ennis y Bjelica "por haber elegido Zaragoza cuando disponían de otras muchas ofertas", entre ellas "de algunos conjuntos de la ACB".

Guardia recordó las dificultades del Tecnyconta para haberse reforzado con anterioridad, "porque el mercado es muy reducido" y porque el club, además, cuenta con importantes "limitaciones financieras". Sin embargo, la entidad ha sabido maniobrar con acierto para adjudicarse dos piezas cotizadas en el panorama continental:"Además de la inyección económica del presidente, hemos podido aprovechar que finalizaba la Liga Adriática", explicó Guardia, quien dijo estar convencido de "lograr la permanencia" en la Liga ACB. "Vamos a luchar hasta el final por alcanzar el objetivo", añadió.

Confianza en la salvación

También Ennis y Bjelica creen decididamente en la salvación. Y vienen "a ayudar al equipo" desde el primer momento. "Estamos listos para debutar", insistieron este miércoles los dos jugadores, quienes esperan estrenarse el próximo domingo en Murcia. "Físicamente me encuentro muy bien", advirtió Dylan Ennis, quien puede aportar "energía, fuerza, intensidad defensiva, puntos y asistencias". Además, recordó que puede actuar "en las posiciones de base y escolta", lo que aumenta los recursos de la plantilla en su línea exterior. "Me he sentido muy cómodo aquí, y sólo llevo un entrenamiento con mis nuevos compañeros. Creo que me adaptaré rápido", anunció el canadiense, quien reiteró que su propósito es "ayudar con humildad en todo lo que necesite el grupo", ya que lo más importante pasa por "obtener el mayor número de victorias posibles"en el tramo final de la competición, "para alcanzar cuanto antes la permanencia"en la máxima categoría.

"Elegí Zaragoza porque me han hablado muy bien de la ciudad, del club, de su afición... Aquí existe una gran cultura de baloncesto", declaró el base, que dijo estar "muy ilusionado" también por "poder debutar en la Liga Endesa, sin duda la mejor de Europa".

También Bjelica subrayó "el prestigio de la ACB", y señaló que regresar a la competición española era una de sus "principales aspiraciones". Además, dijo llegar "en un gran momento de forma" para ayudar al equipo aragonés "desde el primer minuto", al margen de estar "muy motivado" y de conocer "perfectamente las metas del club". Respecto a su adaptación, el montenegrino recordó que ya ha "competido anteriormente en la Liga Endesa", y sostuvo que puede aportar "en diferentes facetas del juego". En este sentido, hizo hincapié en su "trabajo y su despliegue físico, tanto en ataque como en defensa", así como "la experienciaadquirida" en un campeonato de la talla de la Euroliga. "Pero vengo a ayudar. Aceptaré sin problemas el rol que me conceda el entrenador", añadió.

Bjelica, por último, se refirió al Tecnyconta: "Conocía el club de mi anterior etapa en la ACB, y me gustaba mucho. Entonces se clasificaba para el ‘play off’, participaba en la Copa y jugaba en Europa. Intentaré dar el máximo para que esté en el lugar que realmente merece", concluyó.