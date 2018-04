Las mejores artes marciales, en el Siglo XXI

El pabellón Siglo XXI acogerá este sábado (19.00) la velada de artes marciales y deportes de combate Hanshi Revolution, que engloba disciplinas como el kárate, el jiu-jitsu, el kick boxing, el muay thai, el boxeo o el taekwondo. Los espectadores podrán ver sobre el ring del recinto zaragozano una variada programación que incluirá la puesta en juego de tres títulos internacionales, combates amateurs, neo-profesionales y de kárate kyokushinkai.

El evento consiste en el enfrentamiento deportivo de varios contrincantes, quienes, explotando sus conocimientos y habilidades en artes marciales, intentarán neutralizar a sus oponentes.

Se pondrán en juego tres títulos internacionales: thay boxing (Manuel Bernal vs Artyom Grigoryan), MMA (Felipe Nsue vs Vazgen Avagyan) y kick boxing K1 (Alex Lutic vs Davo Avetisyan). Además, Adrián Aguilera y Juan Carlos Auge pelearán en kárate kyokushinkai. Por último, se producirán cuatro combates neo-profesionales y cinco amateur. La apertura de puertas se producirá a las 18.00.