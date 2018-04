Pasión por las Superbikes

Torres expone con naturalidad su teoría: "Es un campeonato que te ofrece muchas cosas. Los pilotos cantan, juegan a tenis, te los encuentras por el paddock, puedes darles un abrazo… Tenemos momentos en los que el público te hace preguntas, consiguen fotos, pósters, gorras… Además, el motero de a pie consigue conectar con los pilotos y con los equipos porque nosotros llevamos casi las mismas monturas que ellos pueden comprar. De hecho, todas las piezas que tienen nuestras motos no son especiales ni prototipos. Se pueden adquirir en la calle”, relata con orgullo.

En este escenario, el Mundial de Superbikes llega este fin de semana a Alcañiz, donde se disputará la tercera prueba oficial del calendario, la primera de Europa y la única en España. Una carrera del gusto de los pilotos. "Es la carrera de casa. Hay expectativas de que venga mucha gente y va a ser un fin de semana importante. Personalmente, es un circuito que se me da bastante bien. Con el nuevo reglamento, las carreras son más competitivas y esperamos brindar un buen espectáculo", afirma Xavi Fores, que viene de conseguir un segundo y un tercer puesto en las carreras de Tailandia y Australia, respectivamente.

"Estos dos pódiums me han dado muchísima motivación, sobre todo el de Tailandia, en un circuito que no se me ha dado habitualmente bien. Estamos trabajando bien, la moto funciona y vamos a por todas en Alcañiz”, relata el piloto del Barni Racing Team, que regresa al lugar en el que se hizo viral el año pasado, cuando ardió literalmente en llamas por un problema en el escape. "Se agujereó justo por donde pasa la bomba de la gasolina. Prendió toda la gasolina que quedaba en el depósito y no pude reaccionar de otra manera que intentar ralentizar la velocidad y saltar de la moto. Al final fue una anécdota, no me pasó nada grave y al día siguiente pude correr”, recuerda con normalidad.

Jordi Torres y Xavi Fores son la punta de lanza de los pilotos españoles en las Superbikes. Por detrás, en la categoría Supersport 300 asoman dos prometedores talentos: Dani Valle y Ana Carrasco. Dani, a sus 18 años, se estrenó el año pasado en Alcañiz con un segundo puesto que confirmaba su elevada progresión. Ahora, quiere repetir éxito en la prueba que supone el debut esta temporada para los pilotos de Supersport 300. "Me transmite mucha emoción correr en Aragón. Es un gran circuito y con una bonita afición”, explica el joven madrileño que, en su discurso, confirma lo adelantado por los veteranos Xavi y Jordi.

"Es cierto lo que comentan. Las Superbikes son una gran familia. Los jóvenes somos acogidos con los brazos abiertos y todos remamos en la misma dirección. Sin rencillas. Con respecto a otros lugares, parece que en España a veces cuesta valorar este asunto, pero con carreras como la de Motorland se está empezando a ver así”, reflexiona.

Toma la palabra Ana Carrasco, la primera mujer que ganó -la temporada pasada en Portimao- una prueba del Mundial del motociclismo. Palabras mayores. A sus 21 años, la murciana es un ejemplo de superación y compromiso. También una voz más que autorizada para hablar sobre el rol de la mujer en un mundo, hasta hace no demasiado, vetado para ellas. "En los últimos años se ha evolucionado mucho. Cuando llegué al Mundial de Moto 3 -debutó, en 2013, con 16 años- fue mucho más complicado que aquí porque casi no había mujeres. Ahora, es normal para casi todo el mundo ver a una chica corriendo”, apunta. "El hecho de haber ganado el año pasado de cara al futuro es bueno porque por fin se ha podido demostrar que una mujer también puede ganar. Y eso era la parte más complicada. Ahora la gente confía en que lo podemos volver a hacer. Lo que necesitamos es que nos ayuden a tener los medios para poder hacerlo más veces", agrega.