Los hermanos Grasa desafían el desierto de Marruecos

En 1997, Javier Grasa se puso al frente de un Nissan de color naranja y disputó su primera Baja España-Aragón. En su ilusión arrastró al asiento de copiloto a su hermano Miguel. Ahí empezaron un idilio con el polvo, las piedras, el barro, la arena... La pasión por una afición, la competición de raids, que sintieron desde pequeños y que, con la madurez, convirtieron en realidad. Superadas las dos décadas, piloto y copiloto reconocen que les va “la marcha”. Y cada año revisan el calendario en busca de una prueba se sacie su sed de aventura. En el programa internacional de 2018 han encontrado la carrera que se ajusta a sus peticiones: el Rally Morocco Desert Challenge, “el segundo con más kilómetros después del Dakar y que recoge el espíritu del antiguo rally africano”, cuenta Javier Grasa.

Los zaragozanos inician este martes un largo viaje que les llevará hasta Agadir, uno de los enclaves costeros más atractivos de Marruecos, desde donde arrancará el domingo, día 15, la competición. En el viaje, les acompañan en el camión de asistencia los mecánicos José Ramón Vela y Nacho Santamaría, que cuenta con dos dakares como copiloto. Por delante, el Bowler Wildcat, con el dorsal 334 en la puerta, tendrá que afrontar ocho etapas, más de 2.500 kilómetros sin enlaces y sin tramos de asfalto, principales ganchos para los 750 equipos inscritos (32 españoles). “Viviremos al máximo la experiencia de un rally raid, con sorpresas, pistas rápidas, llanuras, dunas, lagos salados, legendarias etapas dakarianas, durmiendo en el hotel de las estrellas”, resume el veterano piloto, el rey de la Baja Aragón con 20 participaciones ininterrumpidas al volante.

El equipo Coviar Raid Sport forma parte de la historia del automovilismo aragonés. Habitual en las pruebas regionales y nacionales, la escudería aragonesa liderada por Javier y Miguel decidió traspasar fronteras en busca de retos más ambiciosos. En 2010 cumplieron su perseguido sueño: disputar el Rally Dakar, que cumplía entonces su segunda edición en Sudamérica, codeándose con la élite de la especialidad. Aunque su Mitsubishi Montero DI-D no pudo regalarles una alegría y al cuarto día de competición tuvieron que decir adiós con dolor. Pero el espíritu inquieto de Javier y Miguel no se quedó ahí, y ese mismo año se embarcaron en el Rally Vodafone Estoril-Portimao-Marrakech, prueba del Mundial de Rallys Todo Terreno.