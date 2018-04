"El baloncesto me hace libre"

Sí, Miguel es sordo. A los cuarenta días de vida le sometieron a una operación quirúrgica que le dañó por completo los nervios auditivos y a los cinco años le pusieron el implante coclear que se sujeta con una cinta cuando juega al baloncesto.

Hasta ahora siempre había jugado con oyentes. Empezó en la Primaria en el Club Baloncesto Fuentes y a día de hoy su equipo compite en Tercera División. A veces le llaman del de Primera cuando necesitan un pívot. Sin embargo, la experiencia que vivió el pasado fin de semana fue totalmente distinta. Hace unas semanas le llegó un correo informando de que faltaban jugadores para completar un equipo que participase en el Campeonato de España de Baloncesto para Sordos. Él nunca había jugado sin implante pero lo asumió como un reto y decidió inscribirse.

"Mandé un vídeo, les dije mis condiciones físicas y me ficharon para el Club Deportivo Asorcas de Castellón", cuenta Miguel. Lo curioso, dice, es que en ese equipo había mucha gente que no se conocía, que nunca antes había practicado junta y, sin embargo, supieron comportarse como una unidad. "Éramos los que menos nos conocíamos y fuimos los que más jugamos como equipo", asegura este joven aragonés. "Le salió muy buen partido", apunta a su lado Pilar Carot, la orgullosa madre.

Aunque su equipo no ganó el campeonato, la organización los llevó a todos al día siguiente al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés sin saber que, mientras entrenaban, los responsables y técnicos estaban decidiendo quiénes completarían la plantilla de la Selección sub 21. "Ocho ya estaban asegurados porque son los que jugaron el año pasado en la sub 20 cuando ganaron el Europeo de Polonia pero ese día nos eligieron a otros cuatro. Nos vieron entrenar y jugar y nos hicieron entrevistas a todos. Antes de irnos me informaron de que me habían seleccionado y de que podría jugar el Mundial en Washington", cuenta Miguel casi sin creérselo todavía. Está feliz porque asegura que el baloncesto le "hace libre" pero reconoce que nunca se le habría pasado por la mente conseguir nada de esto. Respecto a tener que jugar sin implante, asegura que se adapta bien.

Por ahora, de nuevo en Fuentes, Miguel ha retomado la rutina de entrenar con su equipo de oyentes tres días por semana mientras hace "los deberes" que le han mandado los entrenadores de la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS). Son, sobre todo, pautas de ejercicio y alimentación.

La selección no se concentrará hasta la primera semana de julio. Será entonces cuando entrenen como equipo antes de viajar a Washington para tratar de brillar en el mundial que organiza la única universidad del mundo diseñada para sordos.

La madre de Miguel, por su parte, no puede contener la ilusión que le hace todo esto e insiste en que para ella es la demostración de que "con trabajo y esfuerzo todo se consigue, por duro que sea el camino". Aprovecha además para agradecer el apoyo recibido durante todos estos años desde la Asociación de Padres de Niños Sordos (Aspansor), la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (Aice), el Club Baloncesto Fuentes y todos los vecinos de Fuentes de Ebro.