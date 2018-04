Natxo González "El Huesca domina muchos registros"

"Es letal arriba, es rápido y tiene jugadores con capacidad de creación. Es un buen equipo y por eso está arriba durante todo el año", ha destacado el técnico zaragocista, que ha minimizado la mala racha que llevan los oscenses, con seis jornadas sin conocer la victoria, algo que considera "normal" en todos los equipos.

"Le tenía que llegar porque a todo el mundo le ocurre", ha apostillado.

El preparador del Real Zaragoza ha explicado que aunque el partido es un derbi, desde su posición ha tratado de que sea una semana normal.

"No hace falta hacer hincapié. Todos somos conscientes de qué tipo de partido es, un derbi, aunque luego cada uno tenemos en mente que es un partido especial", ha apuntado.

A este respecto ha resaltado que aparte de los futbolístico lo más importante es encontrar "ese punto óptimo de activación".

"Como salgamos desbordados nos pueden pasar cosas que no deseamos. El ejemplo fue el día del Cádiz. Salimos sobrexcitados, no tuvimos control y no tomamos buenas decisiones. Sería importantísimo encontrar ese punto óptimo y no mantenerlo siempre porque en algunos momentos hay que buscar esa sobreactivación en alguna acción concreta", ha analizado.

El técnico del conjunto maño dice no haber olvidado la derrota sufrida en Huesca en la primera vuelta, un partido en el que se fallaron a sí mismos y a toda la gente que estaba detrás.

"Ahora tenemos la oportunidad de volver a jugar y de demostrar que hemos evolucionado y que no somos el equipo que perdió en El Alcoraz para intentar lograr una revancha bien entendida. Aquel partido dijimos que nos hizo daño en muchos sentidos y mañana tenemos la oportunidad de devolverles la moneda", ha apostillado.

Igualmente opina que solo hay en juego tres puntos "que no es poco" porque cree que a estas alturas de temporada son importantes para seguir peleando por posiciones de privilegio.

Natxo González ha indicado que para ganar, no solo mañana sino en cualquier encuentro, hay que hacer "un partido bueno y muchas cosas bien".