El Ríos Renovables cree en la gesta

Con la maleta rebosante de ilusión y con ropa para tres días -por si acaso-. Así llegó este jueves la expedición del Ríos Renovables a Madrid, donde esta noche (21.15/Teledeporte/Eurosport 2) disputará los cuartos de final de la Copa de España frente al Barcelona Lassa en el WiZink Center. La empresa, sin duda, es harto complicada. Enfrente, uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, tercer clasificado de la liga regular y semifinalista de la UEFA Final Four –la máxima competición continental, que celebrará su fase final en Zaragoza–.

Sin embargo, el bloque que dirige Santi Herrero se ha cargado durante la temporada de sólidos argumentos para creer en la gesta. Es un bloque competitivo, luchador y efectivo, que ha sido capaz de enlazar sobresalientes tramos de juego y resultados durante la temporada. Sin ir más lejos, estuvo once jornadas consecutivas sin conocer la derrota en el torneo regular. En la Copa del Rey –la otra Copa– se ha plantado en semifinales y tiene pendiente de disputar el partido de vuelta en Jaén, aplazado tras el accidente de autobús que sufrieron hace quince días de camino a tierras andaluzas.

Además, la Copa de España, el torneo que reúne a los ocho mejores equipos del país, es un campeonato propicio para las sorpresas y el Ríos Renovables quiere ser protagonista. "Es cierto que a nivel de prensa y espectador se valora que el Barcelona es el favorito. Pero a un partido les vamos a plantar cara y les vamos a dar batalla. No se pueden relajar y no vamos a dejar que se relajen. Tenemos que hacer un gran partido para vencer. Ellos vienen a ganar y son un equipo grande, pero nosotros llegamos con la ilusión de ser incómodos y soñar", señaló este jueves Santi Herrero en la rueda de prensa previa al encuentro. "Estando a nuestro nivel, podemos competir. El año pasado empatamos en su campo y por qué no va a ser aquí. La Copa siempre es especial y esperamos poder mostrar nuestra mejor cara", agregó Carlos Retamar, uno de los pesos pesados del vestuario.

A vueltas con la portería