21 kilómetros de superación y amistad

Está previsto que más de 3.000 personas participen este domingo en el XXI Medio Maratón de Zaragoza. Cuando se produzca el pistoletazo de salida en el paseo de Echegaray y Caballero, el pelotón se desperezará con apabullante energía. Por el volumen de corredores, la salida (además del desarrollo de la carrera) no suele ser un momento demasiado fácil para el común de los atletas. Imagínense entonces avanzar delegando sus pasos y, en consecuencia, su integridad en la voluntad de otra persona. El invidente Federico Torralba realizará este ejercicio de valentía, superación y confianza acompañado de la desinteresada ayuda de dos guías: sus amigos Ángel Bueno y Ramón Redondo. "Estoy muy feliz de poder correr. A veces, tengo la sensación de que floto", expresa.

La historia de esta triple unión se remonta a hace dos años, cuando comenzó una amistad basada en el amor por el atletismo que coincidió con el empeoramiento de la enfermedad del corredor. "Los conozco porque mi hijo juega al fútbol con los suyos. Un día, se ofrecieron a ser mis guías. Con el paso del tiempo, incluso han llegado a saber lo que puedo ver. Me fío plenamente de ellos", cuenta Torralba. Desde entonces, han entrenado y competido juntos tras sortear los lógicos problemas iniciales del sistema que usan. "El guía (sea Ángel o Ramón) y yo sujetamos una cuerda y este tira hacia el lado al que tengo que ir. Cuando noto que se tensa, giro. Si es hacia mi lado, tampoco hay problema. Su brazo me empuja y lo noto. Ahora tengo el mecanismo bastante interiorizado. Al principio, me iba incluso al lado contrario (risas)", explica Torralba.

El corredor de 47 años participará en el Medio Maratón junto a sus guías gracias a una iniciativa desarrollada por EDP –patrocinador principal de la prueba– en la que colaboran la ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos que fomenta la inclusión. Se trata de compartetuenergía.com. Este ‘runner’ bilbilitano, aunque afincado en Zaragoza, agradece el esfuerzo que realizan sus compañeros de viaje. "Están muy pendientes de mí, porque cuando hay mucha gente no tengo capacidad para controlarlo todo. Además, tienen que controlar su propio esfuerzo", asegura.