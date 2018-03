Eduardo Santas disputa en Río su quinto Mundial adaptado

Río de Janeiro siempre estará en el recuerdo de Eduardo Santas. A más de 8.300 kilómetros de su Tarazona natal, cumplió su sueño como ciclista, amor por la bicicleta que le viene de niño. Y por generación: abuelo, padre, hermano… Pasión que rompe barreras. La suya, la parálisis cerebral que sufrió con cuatro años por una varicela y la hemiplejia en el lado derecho del cuerpo que le dejó como secuela. Sin dejar de dar pedaladas, ya más de dos décadas, que le llevaron en verano de 2016 hasta Brasil, a Río, donde "la dedicación y el sacrificio" tuvieron sus frutos: una medalla en los Juegos Paralímpicos. Eduardo Santas mantiene muy vivas las imágenes que se sucedieron en el Velódromo Olímpico, escenario que vuelve a pisar desde esta semana.

En su particular teatro de los sueños, el aragonés persigue, y a toda velocidad, agrandar su palmarés en una cita de primer nivel, el Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en pista, programado del 22 al 25 de marzo. Y con la ambición como bandera. "Será un momento especial, y no podré evitar emocionarme. Allí alcancé uno de los mayores trofeos que todo deportista desea: un bronce por equipos en unos Juegos (en la categoría C3), que me hizo muy feliz y que pude disfrutar con mi familia. Ahora, el reto sigue siendo igual de ambicioso: el podio. La meta que me he marcado es conquistar el oro en la competición individual. Es el color de medalla que me falta", cuenta el internacional.

El ciclismo se convirtió para Eduardo en su medio para rehabilitarse de la lesión. Fernando, su padre, le subió a una bici y le enseño a mantener el equilibrio y a ser constante para seguir adelante en la vida. Con 14 años dio el paso a la categoría cadete, enrolado en el Asesoría Santas, la escuadra que patrocinaba su progenitor. Con la mayoría de edad, en 2010, entró a formar parte del equipo paralímpico, con el que ha dado forma a un palmarés enorme: 21 títulos nacionales y ocho podios mundiales, en las especialidades de pista y carretera, y el bronce olímpico sobre el parqué.