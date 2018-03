La 'Alonsomanía' continúa en Alcañiz

Es habitual escuchar el rugir de los motores que ruedan en Motorland desde Alcañiz incluso a altas horas de la madrugada. Sin embargo, los bajoaragoneses sabían que los vehículos que escuchaban este martes en la lejanía no los conducía un piloto cualquiera, sino Fernando Alonso .

El Bajo Aragón Histórico sigue muy pendiente de los pasos del asturiano, que visita el complejo alcañizano por tercera vez para amoldarse al Toyota TS050 Hybrid, coche con el que competirá en la edición 2018-19 del Campeonato del Mundo del Resistencia (WEC).

Algunos aficionados al mundo del motor en general y a la figura de Alonso en particular se desplazaron a las inmediaciones de Motorland Aragón para ver rodar al bicampeón del mundo de Fórmula Uno en persona, tarea nada sencilla ya que todo el complejo está rodeado por muros de hormigón. Incluso algunos fans se dejaron ver el lunes en el Parador, donde el piloto ovetense concedió una entrevista al periodista José Ramón de la Morena; y este martes por la recepción del Hotel Ciudad de Alcañiz, donde se alojan tanto Alonso como su equipo, a la caza de una foto o un autógrafo con el piloto asturiano.

Test maratoniano

Fernando Alonso trabaja desde este martes y hasta este jueves en el circuito alcañizano para preparar el WEC, que comenzará el 3 de mayo con las 6 horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) e incluye la prueba por excelencia de la larga distancia: las 24 Horas de Le Mans. Durante la jornada de este martes, de nueve horas, la climatología ofreció un abanico de opciones al equipo Toyota, ya que por la mañana la lluvia fue la protagonista y a partir de las 14.00 brilló un sol que secó la pista. Este clima variable permitió a la escuadra nipona probar diferentes reglajes y ajustes en sus mecánicas, tanto para la configuración en seco como para el pilotaje en mojado.

La jornada de este miércoles será maratoniana: comenzará a las 9.00 y no concluirá hasta las 18.00 de mañana, en un test en el que el TS050 Hybrid rugirá durante más de 30 horas sin descanso. Sin duda, este tipo de pruebas de pretemporada demostrarán si el Toyota tiene la fiabilidad necesaria para llegar lejos en el WEC. Cabe destacar que el equipo japonés no es el único que está probando estos días en Motorland, sino que más escuderías realizan sus entrenamientos de pretemporada en el complejo alcañizano. El hecho de compartir circuito será positivo para un Fernando Alonso que ya explicó que una de las dificultades de la resistencia radica en el tráfico continuo en pista.

"El WEC me completa"

El asturiano, que no se dejó ver este martes por la capital bajoragonesa, está muy centrado en su nuevo reto del Campeonato Mundial de Resistencia. "Quizá sin los años malos no correría ahora el WEC", dijo en ‘El Transistor’, aunque cree que esto puede convertirle "en un piloto mucho más completo". Asimismo, destacó que con lo que más disfruta es con el karting por tratarse "de una conducción más pura y por haber estado 15 años montado en un kart", y se definió como una persona activa. "Me aburre estar tres días seguidos en casa", bromeó.

Por último, el asturiano respondió a un curioso test en el que le formularon preguntas de todo tipo. Respondió "no sé" a la posibilidad de que McLaren haga más de dos podios esta temporada, y "pasapalabra" a ver a su escudería ganando alguna carrera. Asimismo, dijo que conseguirá el tercer título antes de retirarse y que Carlos Sainz también lo hará algún día. Explicó que las 24 Horas de Le Mans no es la carrera que más ilusión le haría ganar, y que el Dakar no le motiva a día de hoy.