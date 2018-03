Natxo González: "Ya estamos ahí, donde queríamos"

En su repaso, Natxo deseó la continuidad de la racha. «Sí, ojalá que al final podamos vivir partidos de este tipo», dijo, aunque también consideró los factores en que se puede mejorar. «Hemos caído en demasiados fueras de juego. Ellos han arriesgado en esta faceta. Sabíamos que alguna teníamos que enganchar, como así ha sido. Teníamos que gestionar todo lo que rodea al partido. Hemos sacado los tres puntos, que eran muy importantes. Todo es mejorable, pero salimos satisfechos», continuó.

Llegados a este esperanzador punto, quizá sea el momento de manejar la euforia que gravita sobre el equipo. Natxo ironizó sobre esta cuestión. «Es evidente. Hace dos meses teníamos que gestionar la negatividad. Ahora hay que gestionar lo positivo para que no nos afecte», detalló, para luego recurrir de nuevo a la ironía a la hora de analizar el momento de Eguaras. «Está peor que hace 15 días o tres semanas...», llegó a articular el técnico.

También explicó las sustituciones realizadas. «Lasure, Iñigo (Eguaras) y Borja eran de los jugadores que más minutos llevan disputados, Quería descargarlos», argumentó.

Natxo incluso encontró factores positivos en su rival. «Ellos estaban llegando y se podían meter en el partido. Hemos sabido reaccionar. Hemos tenido capacidad. Lo mejor es lo que hemos hecho, meter otro gol y acabar con el problema. Fácil no hay nada, la victoria no ha sido fácil... Ellos son un equipo de la misma categoría que nosotros. La concentración tiene que ser máxima. Hemos explotado sus puntos débiles. Si no hubiéramos sido eficaces, habría sido un partido largo y trabado», advirtió.

El técnico también diseccionó la actuación de Papunashvili. «Ha hecho un gol, que era uno de los objetivos. Además, cuando un equipo está en esta inercia, se mueven las piezas sin que se resienta», concluyó.

Antes que Natxo, Fabriciano González, ‘Fabri’, ocupó el asiento en la sala de prensa. Fabri se arrancó mostrando las mismas contradicciones que evidenció su equipo sobre el césped. «Yo, en realidad, no sé qué hago aquí hablando, cuando nada de lo que hemos hecho durante la semana se ha hecho después. Tengo que estar y dar la cara, pero ha sido una aberración futbolística», se lamentó el técnico del Lorca.

Fabri no recurrió a los eufemismos a la hora de enumerar los errores de su equipo. «El Real Zaragoza tiene velocidad arriba. Sabíamos que si nos pillaba a la contra, nos iba a matar. Lo supimos hacer con el Cádiz y el Sporting. Jugar así con el Zaragoza es un suicidio. Nos han podido hacer más goles», reconoció.

Pese la lección magistral de mediocridad desarrollada por el Lorca en La Romareda, Fabri no contempla la posibilidad de abandonar el banquillo. «Por mi cabeza pasa seguir trabajando. Es una grandeza pertenecer a la Liga de Fútbol Profesional», expuso el veterano entrenador, que finalmente apuntó sin disimulo al eje central de su línea defensiva. «Hemos tenido problemas con los centrales. Me pensaré a quién le doy la oportunidad. Hemos regalado mucho. Hicimos 15 minutos buenos. Luego, se nos volvió todo en contra y nos pillaron», concluyó Fabriciano González.