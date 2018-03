Apoyo al ausente Carlos Mayo

Pese a no estar presente físicamente, Carlos Mayo sí lo estuvo para los integrantes de la selección aragonesa que compitió este domingo en el Campeonato de España de Cross en Mérida. Todos ellos hicieron con la mano la forma de la ‘C’ en recuerdo de su compañero, que era uno de los favoritos pero que el pasado viernes anunció su ausencia por una lesión. Toni Abadía, que se proclamó subcampeón en un trazado embarrado, no pudo disimular su decepción por no poder haber dedicado el triunfo a su amigo y compañero de entrenamientos. "Quería haber ganado para dedicárselo a mi compañero Carlos Mayo, que no ha podido estar hoy aquí. Al menos le dedico este segundo puesto", señaló con cariño.