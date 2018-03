Pequeños apasionados por el balón ovalado

Era la cita del año para los amantes del rugby formativo y no defraudó. Tras la edición piloto del año pasado, el evento buscaba consolidarse con un cartel mucho más amplio para convertirse en una referencia a nivel nacional. A lo largo de la jornada, respetada por la lluvia, entraron en acción 38 equipos mixtos, con niños y niñas de entre 4 y 11 años, que disputaron 60 partidos de rugby gradual, es decir, con adaptaciones del campo, del tiempo de juego y de número de jugadores, según la edad. Además de los anfitriones del Fénix, participaron los clubes Section Paloise –un histórico del rugby francés–, UE Santboiana, CP Les Abelles de Valencia, y AD Ingenieros Industriales de Las Rozas.

"El juego limpio y el respeto entre jugadores, educadores, árbitros, voluntarios y, por supuesto, padres y madres son la bandera del torneo, que tiene el objetivo de difundir los mejores valores de nuestro deporte", resalta Juan Arias Irigoyen, presidente del Fénix Club de Rugby, comprometido desde su fundación en la promoción del rugby en la ciudad.

Los campeones en las categorías programadas fueron: sub 8, Santboiana A; sub 10 Rendimiento, Ingenieros; sub 10Promoción, Santboina; sub 12R, Ingenieros; sub 12P, Santboiana.

Tras los partidos llegó el tradicional tercer tiempo, en el que colaboraron cincuenta voluntarios –buena parte de ellos padres del Fénix–, jugadores, árbitros y educadores que festejaron un día redondo.