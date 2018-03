El hombre que hacía brillar a los alpinistas

Abdul Karim no se eleva mucho más de 150 centímetros por encima del suelo. Tampoco posee, en apariencia, unas extremidades especialmente fuertes ni el cuerpo más adecuado para el tremendo esfuerzo que requieren las grandes alturas. Sin embargo, engaña completamente a la vista su tremenda fuerza y fortaleza. En ese pequeño envoltorio es como se dispone el porteador más famoso del Karakórum, la cordillera asiática que alberga cinco de los 14 ochomiles del planeta. Las hazañas de leyendas del alpinismo como Reinhold Messner, Chris Bonington o Jean Marc Boivin no hubieran sido posibles sin la colaboración de héroes anónimos –ahora ya no tanto– como Karim.

"Mi sueño es ayudar a otros a alcanzar los suyos", expresa en Zaragoza, donde esta semana se ha sometido a un reconocimiento médico y ha contado sus experiencias en una charla. De así haberlo deseado, podría haberse convertido en uno de los mejores escaladores de la historia. Con unas condiciones físicas envidiables y un completo conocimiento de la zona, la pelota estaba en el tejado de este porteador pakistaní de unos 65 años (la fecha de nacimiento no parece tener en su país la misma importancia que en el mundo occidental). Sin embargo, no sintió la necesidad. Numerosas han sido las veces que este pequeño gran hombre se ha quedado a escasos metros de alcanzar las más imponentes cimas portando las cargas, guiando e incluso insuflando ánimos a expediciones norteamericanas, británicas, italianas, alemanas… Estas le han enseñado el inglés que, sin resultar precisamente académico, parlotea animado mientras centellean sus ojos marrones. Desde que empezó a trabajar en 1977, Karim no ha sentido la necesidad de situarse en un primer plano. Se ha debido a sus montañas, a su zona. Prueba de ello es que no ha llegado a escalar el pico más alto de la Tierra: el Everest (8.848 metros). Está situado en el Himalaya, algo alejado de su Hushé natal, en la región del Baltistán.

El pequeño y deprimido pueblo de Karim se sitúa nada menos que a 3.150 metros de altitud. Casi como vivir en el Aneto. Durante los meses en los que la nieve no lo cubre todo (de octubre a marzo, aproximadamente), los habitantes de esta remota aldea situada en el norte de Pakistán basan su modo de vida en la agricultura –casi de autoabastecimiento– y el ganado. El resto del año, portean todo lo que sus fuerzas les permiten para mantener a sus familias. Karim tiene ocho hijos.