Julián Giral derrocha ambición para la nueva temporada

Julián Giral, la gran esperanza del motociclismo aragonés, arranca hoy su segunda temporada en el seno del poderoso proyecto del Estrella Galicia 0,0 con la presentación que ha tenido lugar esta mañana en el mítico circuito del Jarama. En tan emblemática instalación ha compartido focos, cámaras y conversación con otros integrantes de esta macroestructura, como los campeones del mundo Álex Márquez, Joan Mir y Franco Morbidelli. Ellos son, sin duda, un espejo en el que mirarse.

«Ha sido un día fantástico. Para mí es un orgullo seguir formando parte de este proyecto tan ambicioso. He estado hablando con todos estos grandes pilotos, especialmente con Álex Márquez, que me ha aconsejado que tengo que mantener la cabeza fría y no precipitarme», explica un ilusionado Julián Giral.

Este adolescente de Ontinar de Salz, abordará este ejercicio el desafío de seguir escalando escalones y de no renunciar a nada en la European Talent Cup, un campeonato con ocho escalas, que arranca el 25 de marzo en Estoril y que concluye el 25 de noviembre en el Ricardo Tormo de Cheste. «Es la antesala del Mundial de Moto 3 y la competitividad es máxima. Todas las motos son iguales, por lo que el acierto del equipo en la puesta a punto y del piloto en la pista marcan la diferencia. Quiero aprender, seguir cogiendo experiencia... y luchar por victorias y, si puede ser, por el título. No descarto nada», proclama.