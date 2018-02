Correr más allá de los propios ojos

Tomás Benito (Teruel, 1991) es parcialmente ciego desde los 13 años. Padece hidrocefalia, y el exceso de líquido en las cavidades del cerebro le atrofió el nervio óptico. Apenas había iniciado la adolescencia. Estudiaba la ESO en el Instituto Vega del Turia y, como el resto de compañeros de clase, “perdía el culo” por salir a correr tras el balón. Él era más de baloncesto, pero no esquivaba los rondos o los mundialitos de fútbol en el patio de recreo. Lo que fuese con tal de respirar el frío turolense; ese "blanco rosada" que una mañana amaneció borroso.

“Debido a mi enfermedad, llevo instalada una válvula que regula el líquido cefalorraquídeo, pero se estropeó y el nervio óptico quedó aplastado por la presión. Cuando me operaron vieron que mi visión había quedado dañada para siempre”, recuerda ahora Benito, que, pese a sus limitaciones, luchó por no dejar de hacer deporte.

“Iba a nadar a la piscina climatizada acompañado por amigos o familiares y me instalé un gimnasio en la cochera de mi casa”, explica, y lamenta no haberse unido antes a la Fundación ONCE. “Hasta que me inscribí, hace unos cinco años, veía los deportes de equipo como una utopía. No imaginaba que podría recuperar ese espíritu competitivo, por llamarlo de alguna forma”, valora Benito, que actualmente es capaz de correr los 100 metros lisos en poco más de 14 segundos.