Todos con Rodrigo

Con 33 años y estrenando paternidad, Rodrigo San Miguel, rodeado de amigos y arropado por sus familiares, fue este lunes la estrella y el gran foco de atención de la afición en un día inolvidable para él, en el que disputó su segundo encuentro con la camiseta de la selección española. Fue el primero en España y lo hizo en casa, con los suyos. Sonaba el himno español antes del inicio del encuentro y el rostro del base zaragozano era una mezcla de concentración e ilusión. Cruzaba miradas cómplices con la grada y con sus compañeros, conscientes también de que era una tarde especial para él.

Cuando anunciaron su nombre y su dorsal –el inconfundible 00–, el pabellón, puesto en pie, aplaudió a uno de los suyos, un jugador que se ha ganado el respeto y el cariño del baloncesto nacional con una trayectoria deportiva intachable. Cómo no le van a querer en Zaragoza, en su casa. Entró a la pista en el minuto 7 y el segundo balón lo convirtió en una maravillosa asistencia para Sebas Saiz. No anotó tanto como en Bielorrusia –terminó con 3 puntos, 4 rebores y 2 asistencias– pero, como reconoció el propio Sergio Scariolo tras concluir el encuentro, aportó un extra defensivo clave para edificar la renta española ante la correosa selección de Montenegro.

"Al principio estaba un poco nervioso por jugar en casa, delante de mi gente, pero estoy muy contento con la experiencia. Estoy muy agradecido por el recibimiento de la afición zaragozana. He notado el apoyo, desde luego", explicaba el base con una sonrisa de oreja a oreja a la conclusión del partido. "Una tarde como la de hoy –por la de este lunes– es un premio a toda una carrera. Después de jugar 400 partidos en la ACB, que te llegue la oportunidad de debutar con la selección española es increíble. Lo estoy saboreando más que si me hubiera tocado debutar con 22 años. Es un gran premio", agregaba, consciente de que este lunes escribió una página de oro en su trayectoria deportiva. "He saboreado las pequeñas cosas y el apoyo constante de la gente", subrayó.

Zaragoza premia a la selección

El aplauso de los alrededor de 9.000 espectadores que asistieron al pabellón Príncipe Felipe también fue unánime para los otros jugadores vinculados con Zaragoza: Quino Colom, Pablo Aguilar y Jonathan Barreiro, que debutó oficialmente como internacional absoluto español. El alero del Tecnyconta recibió el calor de una grada poblada de niños, jóvenes estudiantes y aficionados al baloncesto. Tenía ganas Zaragoza de gritar, animar y disfrutar con una selección alternativa (sin los Gasol, Navarro y compañía) pero que con su esfuerzo y su talento se ha ganado el respeto del aficionado. No estuvieron los de la NBA. Tampoco pudieron participar los jugadores de los equipos de la Euroliga. Sin embargo, el combinado que entrena Sergio Scariolo ha demostrado con cuatro esforzadas victorias que merece el máximo de los reconocimientos. El de Zaragoza, desde luego, lo recibió anoche.