Salvaje 'nocaut' del luchador Jeremy Stephens

Los fanáticos que se hicieron presentes en el Amway Center de Florida vivieron una pelea cargada de tensión, en la que Stephens y Emmett, fieles a su estilo, se repartieron golpes constantes hasta el minuto 35 del segundo round.

El primer asalto fue para el de California, que logró derribar a Stephens. Sin embargo, en el segundo, un gancho de izquierda mandó a Emmett a la lona, a falta de un 3 minutos para el final.

The left hook of @LilHeathenMMA that was the beginning of the end! #UFCOrlando pic.twitter.com/2TzDOciIDM