Ignacio de la Parra, el coleccionista de medallas en Sanda

El Sanda es un arte marcial, similar al kickboxing, en el que sobre una plataforma elevada un metro por encima del suelo se permiten agarres y proyecciones. "Son derribos del contrincante, y puedes ganar por puntos, por KO o por expulsar a tu oponente cuatro veces de la plataforma", explica el aragonés, de 25 años.

Practicó kárate en Agustinos, su colegio, y kickboxing en el Gimnasio Aragón de la capital. Tras una lesión en la rodilla, tuvo que apartarse de la competición. En la Universidad de La Coruña, donde realiza sus estudios de INEF, participó en un seminario sobre la metodología de deportes de combate y probó el Sanda. Quedó enganchado. Entonces inició una carrera que ya aglutina tres títulos nacionales, varios torneos internacionales, un Europeo y un Mundial.

"Los duros entrenamientos tienes sus frutos en forma de buenos resultados. Y, la verdad, es que estoy muy contento con los premios, pese a que llevo una racha de estrés después de que regresé del Mundial de Kazán (Rusia), que se me ha juntado el trabajo de fin de grado de la carrera de INEF y que estoy dando clases. Así que cuando gané el último combate, no me lo podía creer", cuenta el especialista.

De la Parra, que compite con licencia de la federación gallega, se coronó en la categoría de 75 kilos tras derrotar por KO técnico en el segundo asalto al madrileño Marcos Muñoz. El bronce fue para José Morales (Valencia). El zaragozano ya piensa en las próximas citas. "El objetivo es ir al Nacional de kickboxing. Y en mayo tengo el Europeo de Sanda y voy a por las medallas sí o sí. Quiero sacarme la espina. En la primera cita continental perdí contra el oro mundial ruso; y en Kazán, gané al campeón mexicano, pero perdí contra el iraní, que posteriormente subiría al primer cajón del podio. En los dos últimos años he perdido contra dos campeones del mundo", concluye.