Medalla de plata para una 'chica de oro'

"Un poco cansada, pero satisfecha" eran las palabras de Pilar Elvira desde el centro de Washington, un día después de remar 2.000 metros y ganar una medalla de plata en los Campeonatos del Mundo de Remo ‘Indoor’ celebrados en la Alexandria. En esa ciudad del estado de Virginia participó la semana pasada en la categoría 80 – 84 años de peso ligero de esta variante del remo, fuera del agua. "A mí no me trates de usted, por favor", deja claro esta zufariense, que fue la de más edad en subirse al podio. Aunque hace más de ocho décadas que nació, su enérgica voz no tiene esos años y mucho menos su mente. Cuando una señora que es campeona del mundo dice eso, hay que hacerle caso.

Pilar comenzó su carrera deportiva en la piscina, donde consiguió dos récords de natación, uno en la categoría de 70-79 años y otro en la de 80-84. En 2005 probó con el remo ‘indoor’, un "desconocido deporte", como ella lo califica, que le ha dado muchas alegrías, como el primer puesto en el campeonato europeo celebrado en Alemania en 2010 y en el Mundial de Boston en 2016. Viajar hasta Estados Unidos no es ningún impedimento para ella, ni tampoco el cambio horario ni hacer tres escalas: Londres, Chicago y Washington. "Ya no sabía ni dónde estaba ni qué hora era. No hacía más que preguntar si me tocaba ya la pastilla de la tensión", rememora entre risas.

Convertirse en una deportista de élite era su anhelo de la infancia. "Mira, con 80 años lo he conseguido", exclama orgullosa. "En mi juventud no teníamos nada de este estilo, claro, yo soy una niña de la posguerra y como soñar era gratis, soñaba y mucho", recuerda.