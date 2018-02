El Cetdi Aragón suma un apoyo para sus deportistas

“El esquí es algo muy importante en la provincia de Huesca, pero en cambio como centro de alto rendimiento aragonés, con los mejores esquiadores de Aragón y muchos de ellos los mejores de España, nos está resultado muy difícil conseguir apoyos privados. Con lo cual, más que nunca agradecer a una empresa oscense como es Autolíder, y la marca Fiat, y a Manuel Berdiel su ayuda en todo desde el primer día”, ha explicado José Ricardo Abad, presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI).

Gracias a la colaboración de Autolíder, el Cetdi Aragón cuenta con un vehículo para trasladar esquiadores a las diversas pruebas que se suceden en España y en Europa, con una temporada que da comienzo en el mes de junio. El presupuesto que aportan las familias al global es de un volumen importante, de ahí que cualquier tipo de beneficio para los deportistas y la propia institución “para nosotros es imprescindible”, señala Abad.

Manuel Berdiel, por su parte, ha expresado su convencimiento en formar parte del Cetdi Aragón y ha animado “a poner en valor la montaña y las empresas tenemos que estar allí”.

“Para nosotros Martí Vigo es un orgullo”

El presidente de la Fadi ha analizado la participación del ribagorzano Martí Vigo en los Juegos Olímpicos de Invierno, calificando como “muy positivo” el estreno del joven esquiador de fondo “En la primera carrera tuvo mala suerte y no estaba bien de salud. En el sprint, hay que estar ahí, es un gran resultado (19º). Los Juegos Olímpicos son lo que son y están los cien mejores del mundo. Entonces, es una persona muy joven, tiene un gran futuro, está entre los mejores y para nosotros es un orgullo”, ha dicho Abad, quien apunta que para China, en 2022, “nuestro sueño es tener varios aragoneses en lugar de uno, y poder aspirar a medalla. Para eso vamos a trabajar en el Cetdi”.

Ha hablado el máximo mandatario federativo regional de las elecciones a la presidencia, a la que él accedió al cargo en verano, en principio, temporalmente. “Esto es muy bonito pero hay que dedicar tiempo. Y por mi trabajo no tengo tanto. Desde aquí animo a cualquier equipo de trabajo con ilusión que adelante, que tendrá todo nuestro apoyo. Si no se presenta ningún equipo la actual junta de la Federación continuaría otros cuatro años. Pero no tenemos animo de sillón, de verdad que si hay alguien con ganas no le vamos a poner zancadillas”, ha indicado.

El gran objetivo que se propuso Abad es “dejar saneada la Federación y con un funcionamiento tipo empresarial, que creemos que es lo que hay que hacer. Lo que no se puede hacer es endeudarse y luego irse de rositas. Hay que ser serios y cumplidores”.