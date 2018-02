Ocete y Ferrari propagan la 'fiebre amarilla'

"Estamos muy contentas. Los cinco triunfos seguidos hacen que nos centremos en la zona alta y echemos tierra por medio con el Ferrol –cuarto–. Esto nos dará más tranquilidad", explicó ayer una ilusionada Gaby Ocete.

La base balear, que antepone las conquistas colectivas a las individuales, está brillando en su segunda etapa en la escuadra del Stadium Casablanca. Su primera incursión, el ejercicio 2015-2016, se abrochó con las históricas semifinales. Un hito que ansía igualar o, incluso, superar. "El Mann Filter ha sido muy importante en mi carrera. No es casualidad que con Víctor Lapeña en el banquillo haya hecho dos de mis mejores temporadas. Tengo conexión con el entrenador y eso se nota ya que extrae mi mejor baloncesto. Cruzo los dedos para que las cosas no se tuerzan porque podemos llegar muy lejos. Con nuestra mentalidad, no es una locura pensar en mejorar el éxito de hace dos años", advierte.

Ni siquiera la cruel lesión de Jaklin Zlatanova, pieza esencial en el proyecto, ha detenido la progresión. "Lo de Zlati fue un palo ya que gran parte del juego pasaba por ella. Al principio su baja nos dejó desconcertadas. El regreso de Vega Gimeno y la incorporación de Taru Tuukkanen nos han ayudado mucho. Estamos demostrando que somos un equipo con garra, que no baja los brazos. Ese es el espíritu que nos imprime Víctor y que nos hace fuertes", prosigue.

Ocete, que alcanzará la treintena en mayo, acredita un rico currículo, con escalas en Ecuador, Francia, Paraguay y España. Un itinerario que arrancó con apenas 18 años en el Rivas, club que le dio la alternativa en la élite. "Recuerdo que iba a debutar y que el entrenador no me dio ni un minuto y todo se pospuso una semana. Era muy jovencita y en aquel momento no pensaba en lo que vendría después. Me conformaba con estirar ese sueño lo máximo posible. Sólo puedo decir que estoy muy agradecida con lo que he vivido. Espero que dure muchos años", rescata de su disco duro vital.

Al preguntarle por su momento favorito en estos 250 encuentros en la Liga Dia, no duda. "Pese a que no fue mi mejor campaña, me quedo con la Liga que gané con el Rivas en 2014. Ese título es algo que deseaba con todas mis fuerzas", reconoce.

Un camino en el que ha compartido –y comparte– muchos tramos con Paola Ferrari. Una sociedad baloncestística que reivindica y que disfruta la afición del Mann Filter. "Todo el mundo sabe que Paola es una de las aleros más completas, un referente anotador. Llevo muchos años jugando con ella y es un placer. Es generosa, ayuda a las compañeras y es casi imparable", remacha.

Ferrari, tercera máxima anotadora de la competición con 18,39 puntos de media, comparte el entusiasmo. "Estamos en un momento increíble que se está traduciendo en estas cinco victorias seguidas. Espero que sigamos al mismo nivel después del parón de selecciones", asegura desde Paraguay, donde disfruta de un permiso del club. Y también sopla las velas de sus 250 choques en la cima nacional. "Juego en España desde los 19 años y me parece increíble que mi presencia haya sido tan intensa. No puedo estar más orgullosa", concluye.