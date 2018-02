El nadador paralímpico Xavi Torres llena de motivación el Stadium Venecia

El acto consistió en una charla motivacional de Xavi Torres, quien invitó a hacer una exhibición a deportistas de Aragua, Araprode y Apascide Aragón, "un momento muy emocionante para dichos deportistas de poder lucirse ante el mismo Xavi Torres", comentan desde la asociación.

El deportista también quiso deleitar a los participantes con su actuación y se tiró a la piscina para realizar un 50 mariposa con el que dejó a todos "deslumbrados".

Seguidamente, se les invitó a todos los asistentes a probar tres actividades preparadas para sensibilizar con el mundo de la sordoceguera. Así, los participantes nadaron con gafas de visión reducida, que el mismo Xavi probó, alfombras sensoriales y un circuito de colchonetas acuático, estas dos últimas actividades con ojos y oídos vendados para aproximarles al mundo del sordociego.

Uno de los momentos más mágicos de la tarde se vivió cuando se conocieron Jorge España (deportista sordociego congénito) y Xavi Torres. "Se creó una situación muy especial cuando Jorge comenzó a tocarle sus extremidades y entendió y conoció que existen otras realidades", detallan desde Apascide Aragón.

María Jesús Morales, presidenta de esta asociación aragonesa, concluyó su discurso de apertura con unas bonitas palabras: "Gracias por tiraros a la piscina. No importan vuestras piernas, no importan vuestros brazos, no importa que seáis ciegos o sordociegos. Lo que importa es la fortaleza de vuestro espíritu".