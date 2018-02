Once partidos de baloncesto

Por no calentar como es debido, por no saber y ponernos a entrenar a lo loco, por no preguntar y consultar a expertos, nos podemos lesionar en el gimnasio o practicando cualquier deporte. Pero es en carreras de alta intensidad donde la falta de preparación o la ausencia de chequeos previos pueden llevar a dolencias crónicas, deterioro de órganos internos o incluso la muerte súbita. Investigadores de la Universidad de Zaragoza, junto con expertos de la Clínica Nasser lo demuestran en un estudio realizado con participantes de la Ultra Trail Guara Somontano, una de las carreras de alta montaña más importantes de España. "Y nos hemos encontrado con consecuencias de una gravedad que no esperábamos, como la pérdida de peso corporal debido a la deshidratación, los daños renales que trae consigo, así como una pérdida de fuerza de extensión muscular", enumera Carlos Castellar, del grupo de investigación Entrenamiento Físico y Deportivo de la Universidad de Zaragoza.