Toni Abadía dice adiós al Mundial

No pudo ser. Pero no fue por no vaciarse sobre el tartán del Palacio de los Deportes. Toni Abadía (Nike), la gran estrella del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de pista cubierta, no logró obtener este sábado la mínima para los 3000 metros lisos del Mundial en pista cubierta que se celebrará entre el 1 y el 4 de marzo en Birmingham (Reino Unido). Acabó venciendo el XXXIX Memorial José Manuel Juan Boix con gran facilidad al detener el reloj en 7:54.28 -mejor marca española del año-, aunque algo alejado de los 7:52 requeridos. El atleta zaragozano se vio lastrado por algunos dolores. “Las sensaciones eran muy buenas porque el público nos ha llevado en volandas, pero en el tramo final me dolía algo la barriga, lo que me ha hecho levantar mucho el pie del acelerador. Eso no ha desmerecido al público, que ha estado maravilloso. Con esto me quedo”, explicaba Abadía. Este revés altera sus planes, por lo que el fondista abandonará la pista cubierta y, en consecuencia, las opciones de acudir a la cita mundialista para “preparar el Campeonato de España de Cross en Mérida”, que pasará a ser su “objetivo principal”.