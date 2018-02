Carlos Mayo muestra su decepción

El Ayuntamiento de Zaragoza se vistió de gala en la tarde de ayer con motivo de la Gala del Deporte. Un acontecimiento en el que fueron distinguidos, entre otros, Ruth Beitia, Rubén Gracia ‘Cani’, Ángel Vicioso, Julián Delmás y Carlos Clos Gómez. Sin duda, una de las ausencias más destacadas en la nómina de premiados fue la del atleta Carlos Mayo. El zaragozano, que se proclamó el pasado julio campeón de Europa sub 23 en 10.000 metros, no disimuló su decepción a través de su cuenta de Twitter: "Enhorabuena a todos los premiados, en especial me encanta que nos hayamos acordado de Ruth Beitia, pero... Debe ser que he debido soñar que en julio de 2017 me quedé CAMPEÓN DE EUROPA... Duele que en tu ciudad se olviden de ti".