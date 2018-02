Un multitudinario hilo de Twitter revive la polémica final de la Recopa del CAI ante el PAOK.

La publicación ha sido compartida más de mil veces y tiene varias decenas de comentarios que aluden al complicadísimo encuentro que disputó el conjunto aragonés. Tanto el club como sus aficionados sufrieron las amenazas del los seguidores rivales, al tiempo que la policía no garantizaba la seguridad. Los desplazados desde Zaragoza sufrieron insultos, robos... una situación que el presidente José Luis Rubio explicaba a las cámaras desplazadas de Televisión Española.

Comienza el partido con el CAI dominando y consiguiendo que Fassoulas acumule varias faltas, 3 antes del descanso, pero no se puede sujetar a Prelevic pic.twitter.com/5GBrTACjWs

Comienza el arbitraje made in Stankovic , la mesa no hace caso a un tiempo muerto de Comas y le hacen a Davis una falta brutal. Que por cierto parece durante todo el partido que ni siente ni padece. pic.twitter.com/gwuS8rQBAE

En el segundo tiempo el PAOK aprieta pero se logra mantener una distancia de no mas de 6 puntos, se agunta y se monta el lío. 5 de Fassoulas, 4 del terrorista. Se lanzan objetos y se suspende el partido. Fan de Alfredo Fabón tapandose con una silla. pic.twitter.com/6ZrfHo1cAL

Se apuesta por seguir con el partido a puerta cerrada, Stankovic presiona a arbitros y al presidente del CAI Zaragoza Comvidado de piedra el presidente de entonces de la Federación Pedro Sust, que no dice ni pio. Se juega.

Se juega lo que resta pero el sesgo arbitral ya no es ni parecido, múltiples faltas de 3 tiros para Prelevic, se sujeta a Magge en cada jugada... Aún así se llega con opciones al final. Esa jugada de Ruiz Lorente con -2 a falta de un minuto ¿Falta? Gana PAOK pic.twitter.com/DTpSVnBQEi

La publicación cuenta, además, con imágenes del partido, en el club aragonés contó con opciones de victoria hasta los últimos minutos. Finalmente, terminó perdiendo por 76-72, en un encuentro marcado también por la actuación arbitral, que favoreció a los griegos en los instantes decisivos.

Ese partido fue un robo, Fasoulas vio 4 faltas en la primera parte, no lo cambiaron y le dejaron repartir estopa. Por no hablar de una bandeja de Mark Davis que lo placan del cuelo y no fue ni técnica.