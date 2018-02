Ruth Beitia, "orgullosa" de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Zaragoza

Ruth Beitia sigue acaparando reconocimientos y cariño, mucho cariño, tras su retirada el pasado mes de octubre, cuando, tras toda una vida dedicada al deporte, decidió dejar de volar y posar definitivamente los pies en el suelo. La atleta española más laureada de la historia recibió este viernes, en la 18ª Gala del Deporte de Zaragoza, el reconocimiento de la capital aragonesa, cuya Medalla de Oro al Mérito Deportivo recogió entre fuertes aplausos gracias al consenso alcanzado entre todos los grupos municipales.

Beitia se mostró muy agradecida en su discurso. "Es un orgullo recibir este premio, el máximo honor que se puede otorgar a un deportista. El Ebro, que nace en Fontibre, es el que nos une y me ha ido acercando a Zaragoza. Cada vez que regreso a una ciudad, me van viniendo recuerdos del pasado, de cuando todavía era atleta. Y aquí fue la primera vez que me coroné campeona de España. Era una cadete", rememoró la cántabra.

La brillantísima trayectoria de la saltadora de altura de 38 años se ha visto premiada. Esta alcanzó su culmen en Río de Janeiro 2016, cuando se convirtió en la primera mujer española en conseguir una medalla de oro en atletismo en unos Juegos Olímpicos. Un metal que sin embargo supone solo la punta del iceberg de un talento y un gen competitivo que le ha llevado a atesorar preseas de todo tipo. Así, colecciona en sus vitrinas cinco medallas en Campeonatos del Mundo, nueve en Campeonatos de Europa y la mencionada gloria olímpica. También puede presumir de dos victorias en la Liga de Diamante (2015 y 2016), un prestigioso evento anual compuesto por diferentes mítines.