Jota Cuspinera se despide del vestuario y de la afición en una carta

Y lo ha hecho a través de una emotiva carta publicada en la página web del equipo, en la que se despide del club y de la ciudad con un "hasta siempre, Zaragoza":

"No ha podido ser pero estoy encantado. Debo confesar que me da pena no seguir en un proyecto en el que creí desde el principio y que me ilusiona. Sí, ilusiona, en presente, porque me seguiré sintiendo parte de él ya que representa mi ideal de baloncesto en el que conviven experiencia y cantera, la base del futuro.

Sabía de la dificultad inicial de arrancar esta etapa en Zaragoza, pero he intentado dar lo mejor de mí mismo aunque no haya salido como me hubiese gustado. Pero así es el deporte.

De lo mucho que he aprendido en Aragón estos meses, me encanta la palabra reblar, cuyo significado me enseñó mi amigo Mugui. Eso es lo que os ha identificado como aragoneses y estoy convencido que seguiréis apoyando este proyecto así, sin reblar.

Gracias Marea Roja, me he sentido muy querido por vosotros. Os he sentido cerca incluso en los malos momentos, que han sido muchos, y habéis sido un apoyo no sólo para el equipo sino para mí mismo. Mención especial a los Inchas Lleons y a todos aquellos que os sumasteis a esos aplausos que arrancaron desde encima del túnel y que llegaron hasta lo más hondo de mi corazón en momentos donde realmente lo necesitaba. Y gracias a aquellos locos que no teníais pereza en subir a un bus para seguirnos por cualquier pabellón.

Me llevo un montón de cariño y gratitud con todos aquellos que me habéis rodeado en mi día a día en Tecnyconta Zaragoza: Gracias Reynaldo por pensar en mí para esta aventura, nunca lo olvidaré. Gracias Savo y Salva por arroparme en cada momento.

Gracias a todos y cada uno de los jugadores de esta plantilla. No ha sido fácil el camino pero he aprendido al recorrerlo a vuestro lado aunque, si algo lamento, es no poder concluirlo con vosotros: Tomás, Sergi, Bo, Carlos, Janis, Micha, Gary, Johnny, Lovro, Txemi, Vit, Álex, Drago, Nico, Jarvis, Juanjo y el resto de jugadores de cantera que habéis ayudado en los entrenos.

Gracias a la gente de la oficina, tan importantes para el club y sin embargo tan pocas veces visibles: Cristina, Marina, Alodia, Dani, Sergio, Carmelo y Sara.

Gracias Arturo, por enseñarme los entresijos de la comunicación y por hacer que nuestra relación haya traspasado las barreras de nuestra profesión.

Gracias a los médicos y fisios: Julián, David y Sergio, César, Juan Carlos y Jon por vuestra profesionalidad contrastada y por vuestra cercanía en el trato.

Gracias a Isaac, Pablo y Oli por la puesta a punto de los jugadores, ha sido un placer.

Gracias Luis, Jorge y Diego por tenerlo todo a punto y hacerlo todo más fácil.

Gracias Luis (Arbalejo), ¡qué grata sorpresa! No sólo eres un profesional de primer nivel, la cantera da fe de ello, sino que gracias a ti me he sentido como en casa: por esas tertulias de café, las comidas y especialmente las cenas. No me has dejado solo ni un momento.

Gracias Pep por tu saber estar y tu templanza, por tus consejos y por esa fidelidad incondicional.

Muchas Gracias Mugui. Conocerte ha sido todo un descubrimiento. Brillas con luz propia en lo personal y en lo profesional, has iluminado mi camino. No lo olvidaré nunca.

Con vosotros dos, Pep y Mugi, hemos llorado y reído juntos; hemos sufrido y nos hemos divertido. A pesar del resultado, hemos aprendido de la mano y eso es lo que me llevo.

A todos, gracias, os habéis ganado un hueco en mi corazón. Hasta siempre Zaragoza".

Desde el propio club también han querido "agradecer su profesionalidad y su compromiso en estos meses que ha permanecido trabajando en la entidad, al tiempo que le deseamos suerte en su próxima etapa como entrenador".

También han asegurado que los entrenadores ayudantes, Pep Cargol y Sergio Lamúa, "serán quienes se hagan cargo del equipo, a la espera de la llegada de un nuevo técnico para nuestro banquillo, a la mayor brevedad posible".