Manuel Peñalver, el nuevo velocista español que desafía a las estrellas

Se llama Manuel Peñalver, tiene 19 años y es de Torrevieja (Alicante). Viste en la Vuelta a San Juan el maillot del equipo italiano Trevigiani Phonix y en apenas tres semanas ha pasado de desear una foto de amistad junto a su ídolo, Fernando Gaviria, a salir en la foto del esprint disputándole la etapa.

Mucha diferencia entre una forma y otra de conseguir la foto. Desde la humildad juvenil, este nuevo esprinter admirador de Óscar Freire, se vio por derecho propio y aptitudes en la instantánea del momento crucial de la primera etapa de la Vuelta a San Juan. Era su debut profesional y ya le conocen los rivales de la prueba argentina, ya que además se enfundó el maillot verde de mejor sub'23.

La escena era inimaginable apenas unos días antes. "Estoy en el séptimo cielo, me parece un sueño. En mi estreno profesional nunca pensé que ya iba a conseguir un puesto importante. No tengo palabras, me siento muy feliz". Lloraba Peñalver en meta.