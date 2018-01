Alberto Colás: "Voy a intentar jugar todos los Grand Slams"

El aragonés Alberto Colás ha cubierto en Australia dos semanas de máximo aprendizaje . Eliminado en la última ronda de la fase previa del cuadro júnior del Open de Australia, el tenista asegura que haber podido jugar allí es "una experiencia inolvidable". "En los torneos que juego habitualmente no estás acostumbrado a ver estos escenarios ni a tanta gente", reconoce.

Colás fue eliminado en la segunda ronda de la fase previa a manos del jugador sudafricano Philip Henning por 6-4 y 6-3. El tenista aragonés, único español en el torneo, había superado el primer encuentro de la previa del Grand Slam al derrotar al alemán Leopold Zima (2-6, 6-1 y 6-3). "Perdí en la última ronda de la fase previa en un partido muy duro. El rival jugó a muy buen nivel y no pudo ser. Sin embargo, ha sido una experiencia increíble y hay que seguir disfrutando”, explica.

Después de debutar en un torneo Grand Slam, el zaragozano quiere más. Quiere convertirse en un habitual de los grandes torneos internacionales. "Mis objetivos son seguir día a día creciendo y seguir madurando como jugador. Esto me ayuda a mejorar mucho, a ver mucho tenis y a ver a los buenos. Voy a intentar jugar todos los Grand Slams y voy a disfrutar de este año", asegura.

"Mi vida es el tenis. A pesar de que supone un gran esfuerzo llegar a todo, es algo que no me importa hacer porque puedo dedicarme a una de mis grandes pasiones", asegura Alberto , que ya ha jugado en Francia, Portugal, Hungría, Italia... En febrero partió hasta Ostrava (República Checa), para ejercer de ‘sparring’ de la selección española en la Copa Federación. "Entrené con Garbiñe Muguruza, Lara Aurruabarrena y Sara Sorribes. También jugué con la capitana, Conchita Martínez. Fue una experiencia que no olvidaré", recuerda el aragonés, que sigue dando pequeños pasos en su joven y prometedora carrera.