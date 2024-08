Carlos Sobera: "'First dates' me ayuda a tomar el pulso de la sociedad"

Reconoce el presentador Carlos Sobera (Barakaldo, Vizcaya, 63 años) que en 'First dates' ha aprendido sobre la diversidad en el amor. Ocho años después de su estreno, el conduce ahora 'First dates hotel' (este martes a las 22:50 horas en Telecinco), una nueva edición del popular 'dating show' donde los solteros se desplazan a un hotel de Moraira (Alicante) para buscar a su media naranja o lo que surja. El programa continúa con su tira diaria en Cuatro, que se enfrentará en septiembre a la llegada de David Broncano en TVE.

-¿Llegan los solteros resabiados al hotel?-Aunque tengas un prejuicio o preopinión sobre lo que va a pasar, cuando llegan los solteros al hotel, entran y se desarman por completo porque al final se van a exponer mucho personalmente. Abren su corazón, dicen qué tipo de pareja quieren, qué tipo de gustos sexuales tienen, cómo quieren que sea su relación de pareja, qué opinan políticamente, qué opinan sobre la vida... Entonces les cambia la estructura mental por completo. En el caso del hotel, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir todos, han venido abiertos de mente y de espíritu.

-De 'First dates' se ha aplaudido la representación de la diversidad de los participantes. ¿Le ha ayudado el programa a abrir la mente?-A mí se me ha abierto todo. Lo bueno que tiene este programa es que evolucionas con él, conoces cosas nuevas, que yo tampoco tenía conocimiento de todas y eso que soy un hombre experimentado. Te ayuda a tomar un poco el pulso de la sociedad. He aprendido en estos ocho años muchas cosas, tantas que hasta me las sé de memoria.

-¿Le ha invitado alguna pareja del programa a su boda?-Al principio teníamos unas cuantas invitaciones, todo el mundo se empeñaba, pero claro, como decíamos siempre que no, yo creo que se corrió la voz y ya no nos invitan. Creo que algunos de mis compañeros sí que fueron a una boda, pero yo les decía que eso es un espacio reservado para la familia y para los amigos de verdad, no tiene sentido que vayamos nosotros. Las parejas lo entendían.

-¿Cómo ha sido trabajar con su hijastra Arianna Aragón?-Con Ari ya había tenido experiencia porque estuvo conmigo en 'El precio justo'. Tiene una cosa muy buena y es que se adapta absolutamente a todo. Es decir, es muy respetuosa con el medio en el que está, se adapta, es muy disciplinada, le enamora este trabajo, le apasiona y entonces no es nada conflictiva, sino todo lo contrario. Es pura dulzura. Trabajar con Ari es maravilloso, además muchos de los solteros se enamoraban de ella. Me tenía que acercar a ellos para decirles que se concentraran en su pareja y dejaran a mis camareros tranquilos (risas).

-A partir de septiembre, 'First dates' se enfrenta a la competencia de Broncano. ¿Tenéis pensado rearmar el programa ante la dura competencia?-Yo creo que se tienen que rearmar ellos, porque hacen todos lo mismo ('El hormiguero' en Antena 3 y los nuevos formatos de David Broncano en TVE y Carlos Latre en Telecinco). Nosotros somos la única oferta diferente. Ellos, sin embargo, hacen todos el mismo programa.

-¿Ha disfrutado de 'Supervivientes All Stars'?-Claro, además para mí tenía un morbo especial porque muchos de los que se presentaron a la edición les conozco personalmente. Han sido colaboradores míos o han estado en alguna de las seis ediciones que he hecho de 'Supervivientes'. Me ha dado penita no estar ahí en las galas de 'Tierra de nadie'.

-No para de encadenar proyectos en Mediaset y teatros. ¿Cuál es el secreto para aguantar con buena cara y humor?-El secreto es la genética vasca. Estoy absolutamente convencido. Solamente los vascos podemos hacer esto (risas) No, es pasión por mi trabajo. Eso creo que además la gente lo nota de verdad. Que me apasiona el trabajo que hago, me lo paso muy bien. Me da igual estar en un plató de 'Supervivientes', que en un hotel, que en un restaurante, que hacer un concurso. Disfruto sobre todo el contacto con la gente, me lo paso genial. Entonces, como me apasiona, lo vivo con intensidad y con alegría.