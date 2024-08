Isabel Poncela, periodista: "Nací un 29 de febrero, eso marca"

La periodista Isabel Poncela (Zaragoza, 1972) estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Delegada de la Agencia EFE en Aragón, es también decana del Colegio de Periodistas de Aragón.

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Tremendamente feliz. La infancia es ese patio de un recreo al que siempre vuelvo.

¿Qué era en el patio del colegio?

Sacaba muy buenas notas sin llegar a ser empollona. Y era un poco líder sin llegar a apabullar. Quizá porque era una niña alta, deportista y responsable, pero con imaginación para las travesuras. Era buena. Tenía mucha energía. Y lo perdía todo… llaves, la falda del uniforme después de los entrenamientos, los bonobuses. Aún me pasa.

¿Se sentía especial?

No entonces, pero sí lo siento ahora. Nací un 29 de febrero. Ya lo dice mi padre, eso marca. Cada cuatro años me lo recuerda.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Una vez, Sor Margarita descubrió que me había descalzado en clase y me puso un rato con los brazos en cruz y un zapato en cada mano. ¡No hay que negar que aquellas monjas sí que tenían imaginación!

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Leer a capazos, incluso debajo de las sábanas. Primero los Barcos de Vapor y los tebeos de Esther y Lily. Luego Los Cinco, Los Hollister, Torres de Malory, Puk… Literatura infantil con cierto sesgo de género, lo sé, pero estamos hablado de los primeros años 80. Empecé a leer libros de ‘adultos’ pronto. En mi casa no había muchas novelas, pero hasta que no nos hicimos socios de El Círculo de Lectores no paré. De leer, pasé a escribir. Me dan vergüenza ajena los ripios que llegué a componer, pero las redacciones se me daban bien. Ganaba todos los concursos del colegio. Y jugar a baloncesto. Llegué a jugar en cadete y juvenil en el Real Zaragoza, lo que luego fue el Banco Zaragozano.

¿Tenía algún complejo que le amargara?

Siempre he tenido el culo gordo… ¡ja ja ja ja! Me costaba encontrar vaqueros en los que entrar y, por supuesto, a los 13 ya no me valía la ropa de la planta juvenil de El Corte Inglés.

¿Cuál fue la calle de su infancia?

El Ebro. Vivía en la Margen Izquierda, cuando aquello era solo un barrio obrero, sin urbanizaciones, y tenía que cruzar el río cuatro veces al día.

¿Cuál es el episodio que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Las Ofrendas del día del Pilar. Íbamos toda la familia y después nos comíamos un jamón en la ribera de Macanaz. También las Navidades, y mi padre haciendo música con la botella de anís. Siempre hemos sido muy de celebrar en nuestra casa.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

Miraba con envidia a una compañera que viajaba al extranjero en verano. Me parecía muy exótico, comparado con el apartamento de mis tíos de La Pineda, al que íbamos nosotros. Pero la playa siempre me ha hecho muy feliz. Soy una mujer de agua. Por lo demás, no siento que haya tenido ninguna carencia. El amor era pleno.

¿Tenía mucha conciencia política?

No, entonces no. En mi casa se hablaba poco de política. Pero yo fui delegada de curso varios años.

¿Era religiosa?

Por fuerza. Iba a un colegio de monjas. Las Paulas eran relativamente abiertas en comparación con otras, pero nadie me libró de la catequesis, de la comunión, de la confirmación, de los certámenes de la canción misionera ni de rezar el rosario en las clases de costura. Luego, se me pasó del todo. Ahora soy atea, pero a algunas de aquellas monjas las recuerdo con cariño

¿De qué modo le hizo sufrir el sentido de culpa?

Mucho. Sobre todo, cuando empezaban los primeros escarceos con los chicos. En mi infancia todo era pecado. Era algo que estaba no tanto fuera como dentro de mí. Cuesta sacarse la culpa de dentro. Aún estoy en ello.

¿Qué fobia forjó en esos años?

¡A los cabezudos! Me daban un miedo horroroso. Aún hoy, veo al Morico o a la Forana de lejos y el corazón me late más rápido.

¿Cuál fue su primer contacto con la muerte?

Mi abuelo Higinio murió el mismo día que moría Chanquete en la tele. Yo tenía 8 años. Fue duro, sobre todo porque fui consciente de que mi madre podía llorar. Pero la que realmente fue inasumible fue la de mi primo Rubén a los 5 años. Nadie está nunca preparado para eso.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

Tal vez alguna de Los Payasos de la Tele. Muchísimos años después, ya como periodista, pude entrevistar a Miliki y fue tremendamente emocionante y enternecedor.

¿Quiénes fueron sus grandes amistades?

Las amigas del cole lo eran todo. Luego los del instituto me forjaron como persona. Ya no hay contacto, pero, por mi parte, muchísimo amor y gratitud. Y, por supuesto, mis chicas del baloncesto. Aún siguen conmigo.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

La honestidad la aprendí de mi padre, el hombre más cabal y responsable que conozco, el más bueno del mundo y uno de los más cachondos también. De mi madre aprendí a cuidar, la empatía y la determinación de saber que puedo con todo. Ambos hacen piña con una facilidad pasmosa. Y ahora son unos abuelos excelentes.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Yo quería contar historias. El periodismo era lo más parecido. Mi vocación no tiene que ver con la garra y las exclusivas, sino con el relato de las cosas que le pasan a la gente.

¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

No lo parece, pero, en el fondo, soy tímida. Habrá quien lea esto y se sorprenda, pero es radicalmente cierto.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a cuál volvería?

Al día que nació mi hermana. Fue el mejor regalo que pudieron hacerme mis padres, aunque entonces yo no lo supiera. Estuve varios días cerrando los ojos con fuerza y rabia cuando me asomaban a su cuna. Yo tenía 5 años y medio. Ella promete que ya me ha perdonado.